Tesla fa volare la sua nuova Roadster, XPeng sottolinea tutti i dubbi del caso

Il CEO di XPeng ha visto la Roadster di Tesla spiccare il volo, o quasi, e ha risposto senza lasciarsi troppo andare alle emozioni, per dirla eufemisticamente. He Xiaopeng la definisce “un’auto volante davvero fantastica, ma di tutt’altro genere”. Poi, aggiunge il punto che a Austin non gradiranno: la certificazione di volo non si aggira.

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Il commento è arrivato su Weibo poche ore dopo la presentazione della Roadster di seconda generazione a McGregor, nel sito di collaudo di SpaceX. Lì l’auto si è capovolta, ha fatto un salto e ha scavalcato una fila di Tesla parcheggiate. Scena notevole, resta da vedere cosa pensino di certificati di tipo e omologazioni i regolatori.

Tesla parla di produzione dal 2028, e la versione Rocket è solo su invito e “non omologata per l’uso su strade pubbliche”. Un sistema di propulsori lungo il perimetro, 0-96 km/h in meno di 0,59 secondi e circa 600 litri di aria compressa ricaricabile.

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Il manager cinese sa di cosa parla, e la sua credibilità sull’argomento è costata cara in pazienza. XPeng promette un’auto volante dal 2021 e ha spostato la data più volte. Nel 2021 si parlava di produzione di massa entro il 2024, sotto il milione di yuan (circa 130.000 euro). Poi è arrivato il Land Aircraft Carrier, un veicolo a sei ruote motrici che porta in grembo un velivolo elettrico biposto staccabile con sei rotori e due condotti. L’autorità cinese ha accettato la richiesta di certificazione il 21 marzo 2024. Il certificato, a oggi, non è ancora stato annunciato.

L’impianto di Guangzhou è pensato per 10.000 moduli l’anno, con 5.000 di capacità iniziale, e i preordini hanno superato le 7.000 unità, fino a 2 milioni di yuan (250.000 euro) per esemplare. A luglio l’unità Aridge è entrata tra le prime ammesse alla procedura accelerata per gli eVTOL con equipaggio. Il fondatore Zhao Deli punta al certificato nella seconda metà dell’anno. Nel settembre 2025, va detto, due velivoli finirono coinvolti in un incidente a Changchun e uno prese fuoco in atterraggio.

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Poi c’è la battuta del vicepresidente di XPeng, che ha commentato il post di He: “la difficoltà maggiore è che non si riesce proprio a ottenere le targhe. Che ci si può fare?”. Tra i due, del resto, i rapporti sono più cordiali di quanto sembri.

He ha lodato l’FSD di Tesla, ha scommesso con il suo team di guida autonoma una mensa cinese nella Silicon Valley (vinta il 27 agosto, a suo dire) e al Salone di Parigi ha provato l’FSD sulle strade cittadine. “La concorrenza stimola il progresso”, ha scritto. La rivalità prosegue anche con i robot umanoidi, IRON contro Optimus.