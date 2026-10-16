Leapmotor insieme ai cosiddetti “marchi storici”: l’insulto che è diventato un vantaggio

Leapmotor ha scoperto una cosa che pochi costruttori cinesi ammettono: avere alle spalle un cosiddetto “marchio storico” può servire, anche tanto. In Australia, ma non solo, dove i rivali asiatici usano l’etichetta per sbeffeggiare i vecchi nomi dell’auto, la giovane casa di Jinhua si tiene stretta la parentela con Stellantis (che porta con sé, appunto, tanti e diversi nomi storici dell’auto internazionale).

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Il marchio ha poco più di dieci anni di vita. Nel 2023 Stellantis ha rilevato il 20% dell’azienda, poi è nata Leapmotor International, una joint venture 51/49 a guida Stellantis che porta le auto cinesi fuori dai confini della Cina. Sul mercato australiano, però, il nome Stellantis pesa poco. Dopo il lento naufragio di Jeep, i suoi marchi sono rimasti roba da nicchia.

Lo ammette lo stesso Andy Hoang, numero uno di Leapmotor Australia, come si legge su CarExpert: la notorietà del gruppo è limitata, a differenza dell’Europa, dove i concessionari fanno la loro parte. Il vero asset è un altro, e non si vede in vetrina. Sono i processi, quindi gestione del cliente, assistenza, formazione dei tecnici, attrezzatura d’officina. Tutto già pronto prima ancora che arrivasse la prima auto.

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Si parte nel 2024 con il SUV medio C10, poi arriva il compatto B10, e quest’anno si aggiungono la berlina B05 e il piccolo B03X. Tutte elettriche, oppure elettriche a autonomia estesa. A fine settembre le consegne sono 1168, in crescita del 158,4%. Fa meglio di tutti i marchi Stellantis locali, salvo Ram (2322, meno 8%) e Fiat (1422, più 0,8%, ma in transizione verso i soli veicoli commerciali).

Sul post-vendita Hoang non scherza. Circa metà dei 25 punti vendita e assistenza condivide il tetto con altri marchi Stellantis. A Melbourne c’è un magazzino costruito ad hoc 12-18 mesi fa, con ricambi per sei milioni di dollari acquistati prima di vendere un’auto. L’obiettivo è il 90% di disponibilità entro 24 ore. Altri componenti arrivano dalla Malesia, quelli urgenti dalla Cina per via aerea. Il piano di Leapmotor è arrivare a 35-40 sedi, compresa la prima nel Territorio del Nord, senza date.