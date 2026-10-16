Alfa Romeo torna al Portello, la storia che a volte i musei dimenticano: la mostra dal 19 ottobre

Milano si ricorda di avere avuto una fabbrica e non una qualunque, ma quella dove l’Alfa Romeo ha imparato a correre. Dal 19 ottobre all’1 novembre 2026, Piazza Portello ospita una mostra che riporta in scena lo stabilimento milanese, a 120 anni dalle origini industriali e a 40 dalla chiusura dei cancelli.

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Due anniversari, un solo luogo, e un quartiere che nel frattempo è cambiato quasi per intero. A promuovere l’iniziativa è il Centro Filippo Buonarroti, associazione con trent’anni di impegno sul territorio tra progetti didattici e iniziative solidali.

Il percorso si regge su 20 pannelli fronte-retro. Si parte dalle prime Alfa Romeo stradali e si arriva ai bolidi da corsa, seguendo l’evoluzione dei motori nati dalle mani delle tute blu. Dietro il mito del Biscione c’era una catena di montaggio, con tutto quello che comporta.

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La parte più interessante, infatti, sono le immagini d’epoca e i documenti che raccontano la fatica quotidiana, i cambiamenti del mercato, il rapporto fra l’auto e l’immaginario collettivo, tra cinema e letteratura. Ci sono perfino cimeli cartacei delle lotte sindacali, contratti di lavoro e conquiste sociali strappate negli anni. Non c’è molta pelle rossa e cuoio, qui, qui ci sono uomini e donne che il mito l’hanno costruito a turni.

Il finale della mostra guarda fuori dai cancelli di quello stabilimento Alfa Romeo. Racconta come il distretto produttivo si sia trasformato in un’area urbana moderna, con spazi verdi e servizi. Un passaggio che a Milano conoscono bene: dove si saldavano telai oggi si passeggia, e il cambio di destinazione d’uso è diventato più rapido di una partenza da fermo.

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Le visite guidate sono gratuite, con esperti a disposizione nei giorni feriali dalle 15 alle 18 e nei weekend anche di mattina. Le scuole del territorio partecipano ai laboratori didattici, per portare i ragazzi a scoprire da dove viene la città che abitano. Gli organizzatori dichiarano di voler valorizzare il patrimonio senza cedere alla retorica. Impresa non semplice, parlando di Alfa Romeo.