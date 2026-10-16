Trofeo Lancia, finale da brividi a Sanremo: cinque piloti per un solo sogno

Il Trofeo Lancia 2026 arriva al Rallye Sanremo con il finale che ogni campionato sogna: cinque piloti ancora in lizza, distacchi minimi tra i primi in classifica e un premio capace di cambiare il futuro del vincitore. Le strade della Liguria non decreteranno soltanto il titolo assoluto, ma stabiliranno anche chi si guadagnerà un posto come pilota ufficiale Lancia Corse HF per la stagione 2027.

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Trofeo Lancia 2026: quattro piloti racchiusi in dieci punti prima dello scontro decisivo

Per il marchio torinese, questo appuntamento è significativo anche in termini di partecipazione: su 77 equipaggi iscritti, ben 26 sono al volante di una Lancia Ypsilon, ovvero circa il 34% del totale. Ciò significa che più di una vettura su tre, lungo le prove speciali del Sanremo, porterà il nome Ypsilon; un dato che testimonia l’ampia diffusione delle versioni da competizione tra i team e i piloti.

Al comando della classifica troviamo Edoardo De Antoni, affiancato dalla navigatrice Martina Musiari, con 118 punti. Il margine, tuttavia, è esiguo: Nicolò Ardizzone e Alex Scartabelli seguono a quota 115, mentre Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni sono subito dietro con 114 punti. In piena corsa c’è anche Simone Di Giovanni, navigato da Andrea Colapietro, che occupa la quarta posizione con 108 punti.

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I primi quattro contendenti sono separati da appena dieci punti. A completare il gruppo dei potenziali vincitori c’è Federico Francia, in coppia con Paolo Rocca, a quota 60 punti: sebbene per lui la strada verso la vittoria sia più complessa, rimane matematicamente in gioco. Dopo una stagione così combattuta, ogni errore lungo le prove speciali nell’entroterra di Imperia potrebbe rivelarsi decisivo per la classifica finale.

Ciò che rende questo sprint conclusivo davvero speciale è, soprattutto, ciò che attende il vincitore. Il vincitore entrerà a far parte del programma ufficiale Lancia Corse HF, con due possibili sbocchi: il Campionato Italiano Assoluto Rally, al volante della Ypsilon HF Integrale Rally2, oppure il FIA European Rally Championship, alla guida della Ypsilon Rally4 HF. Il Rally di Sanremo rappresenta dunque un’occasione concreta di crescita professionale nel mondo del motorsport.

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L’attenzione non sarà rivolta esclusivamente alla classifica assoluta. Nella categoria Master, De Antoni, Cambiaghi, Di Giovanni e Francia dovranno vedersela con Mattia Vita. Per quanto riguarda Ardizzone, invece, la semplice partenza basterà a garantirgli il titolo Junior; dovrà comunque confrontarsi con diversi giovani rivali, determinati a mettersi in luce in questo appuntamento conclusivo.

Tra i piloti della categoria Expert, Roberto Gobbin sarà chiamato a difendere la propria leadership dagli attacchi di Emanuele Fiore e Thimo Tremmel. Anche la sfida nella classe Ypsilon HF Racing Rally6 resta apertissima, con Manuel De Rossi e Giordano Gregori impegnati a proteggere il loro vantaggio sugli inseguitori.

Il primo verdetto del cronometro arriverà sabato alle ore 15:00, in occasione della prova speciale “Porto Sole”. Da quel momento in poi, a fare la differenza saranno il ritmo, la lucidità e la capacità di gestire la pressione. Su strade che occupano un posto speciale nella storia sportiva di Lancia, il trofeo attende il suo vincitore: il marchio torinese è pronto a sostenere il pilota che si aggiudicherà il successo, accompagnandolo verso nuovi traguardi.