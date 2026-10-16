Alfa Romeo vuole cambiare gli interni: schermi nascosti e comandi fisici sulle auto del futuro

Un piccolo display davanti al conducente, un grande touchscreen al centro e una console con due portabicchieri: per Daniele Chiari, responsabile prodotto di Alfa Romeo, gli interni delle auto moderne sono diventati troppo simili tra loro. In un colloquio con Autoblog al Salone dell’Auto di Parigi 2026, il dirigente ha spiegato perché il marchio del “Biscione” intende intraprendere una strada diversa e quali idee, tratte dal concept “Cuorerosso”, potrebbero trovare spazio nei modelli di serie.

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“Vogliamo ‘disintossicare’ i nostri abitacoli“, ha dichiarato Chiari. L’obiettivo è trovare un modo differente di organizzare informazioni e comandi, facendo in modo che l’identità di un’auto non dipenda principalmente dalle dimensioni del suo schermo. Per Alfa Romeo, la distinzione deve emergere anche nel rapporto tra chi guida e ciò che ha di fronte.

Chiari ha collegato questa visione all’ascesa dei concorrenti cinesi, sottolineando come seguire la stessa direzione di colossi industriali così potenti renderebbe difficile, per l’industria automobilistica europea, riuscire a distinguersi. Da qui la necessità di sviluppare soluzioni uniche e proprietarie, offrendo ai clienti una ragione concreta per preferire un marchio rispetto a un altro.

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Il concept Cuorerosso presenta alcune delle soluzioni attualmente allo studio. La più sorprendente è il “Cannocchiale Vivente“, una reinterpretazione del classico cruscotto a due quadranti, elemento distintivo di Alfa Romeo. Durante la guida normale, i due display rimangono separati; in modalità sportiva, si avvicinano fino a formare un unico strumento integrato. L’obiettivo è concentrare l’attenzione del guidatore esclusivamente sulle informazioni rilevanti per il momento specifico.

Un’altra innovazione riguarda la console centrale. Il “Magma Display” integra i contenuti digitali direttamente nella superficie, evitando di ricorrere a uno schermo simile a un tablet appoggiato sulla plancia. A vettura spenta, il display si fonde perfettamente con il materiale circostante; all’accensione, le informazioni emergono diventando visibili attraverso la superficie.

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Restano comunque presenti i comandi manuali: una manopola rotativa, un selettore per le modalità di guida e interruttori fisici affiancano l’interfaccia touchscreen. Nell’intervista, Chiari ha sottolineato la qualità di questi elementi: dalla sensazione precisa trasmessa dalle manopole agli interruttori che offrono un riscontro tattile. La tecnologia digitale continuerà dunque a trovare spazio, affiancata da comandi immediatamente riconoscibili, evitando al conducente di dover cercare ogni singola funzione all’interno di un menu.

La conferma più interessante riguarda il futuro della console: Chiari ha dichiarato che questa tecnologia farà il suo debutto su un prossimo veicolo Alfa Romeo. Ha inoltre indicato la futura hatchback del marchio come possibile candidata per questo nuovo approccio, pur senza specificare quali caratteristiche verranno adottate né quando saranno effettivamente disponibili.

La “Cuorerosso”, per il momento, rimane un concept. Un’eventuale produzione in serie limitata dipenderebbe dall’interesse suscitato, ma al momento non è stato approvato alcun piano in tal senso. Analogamente, non vi sono programmi di produzione confermati per il quadro strumenti mobile. La direzione intrapresa, tuttavia, è chiara: sfruttare la tecnologia per creare un abitacolo dalla personalità spiccata, garantendo al contempo al conducente l’accesso a comandi fisici e a informazioni selezionate. Saranno i modelli futuri a rivelare quanto di questo progetto arriverà effettivamente su strada.