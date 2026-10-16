Alfa Romeo Junior MY27, nuovo avvistamento in strada: cosa cambia dentro e fuori

Alfa Romeo Junior MY27 è stata avvistata su strada in alcune fotografie scattate da Walter Vayr, del team Gabetz Spy Unit. L’esemplare, di colore nero e privo di qualsiasi camuffatura, sfoggia un allestimento marcatamente sportivo che include cerchi bicolore, pinze dei freni rosse e dettagli rossi lungo le minigonne e il paraurti posteriore. Questo avvistamento giunge in seguito all’annuncio ufficiale degli aggiornamenti previsti per il nuovo Model Year.

Advertisement

Frontalmente, ritroviamo i sottili gruppi ottici caratterizzati dalla firma luminosa a tre elementi, l’iconico “Scudetto” e le ampie prese d’aria inferiori. Di profilo, si notano le maniglie delle portiere posteriori celate in prossimità dei montanti, mentre il posteriore è impreziosito da un pronunciato spoiler sul portellone e da una fascia scura che collega i fanali. Le immagini non mostrano modifiche evidenti alle linee esterne; gli aggiornamenti più significativi annunciati da Stellantis riguardano, infatti, l’abitacolo.

L’intera gamma presenta pannelli porta rivisitati, superfici “soft-touch”, cuciture a contrasto e nuovi materiali per i sedili. Anche la grafica e le finiture della plancia e del tunnel centrale sono state aggiornate, introducendo nuove combinazioni cromatiche e opzioni per i rivestimenti. Gli allestimenti “Junior” e “Sprint” propongono ora l’ambiente “Icona”, con tessuto nero e dettagli grigi, mentre le versioni “Ti” e “Veloce” offrono l’ambiente “Carbon”, caratterizzato da accenti rossi e rivestimenti in “Microcloud”.

Advertisement

Rimangono disponibili, come optional, i sedili Sabelt rivestiti in Alcantara. La variante “Edizione Luna Rossa” presenta una configurazione esclusiva, che include un tessuto a maglia 3D di colore grigio e un branding dedicato. Tra le novità esterne figurano i nuovi cerchi da 19 pollici con disegno a quattro fori (abbinati a pneumatici 225/45) e quelli da 18 pollici a tre fori. Complessivamente, sono disponibili sette diversi design per i cerchi, con dimensioni che variano da 17 a 20 pollici.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le versioni Junior, Sprint, Ti e Luna Rossa propongono un sistema ibrido da 145 CV, disponibile anche con trazione integrale Q4, oltre a una variante elettrica da 156 CV. La variante Veloce si conferma un modello elettrico da 280 CV, dotato di sospensioni ribassate di 25 millimetri, freni Alcon e differenziale Torsen. L’esemplare ritratto nelle fotografie presenta diversi dettagli estetici tipici di questa specifica versione.

Advertisement

Questo aggiornamento riguarda un modello divenuto centrale per le vendite di Alfa Romeo. Nel primo semestre del 2026, la Junior si è affermata come il veicolo più venduto del marchio; è commercializzata in 45 Paesi, con le versioni elettriche che rappresentano il 16% del mix di vendita. Tali numeri spiegano la grande attenzione riservata alla gamma e le ampie possibilità di personalizzazione offerte.

La sua storia recente ha inizio nell’aprile 2024, con il debutto sotto il nome di “Milano”, denominazione sostituita, pochi giorni dopo, da “Junior”, un richiamo alla GT 1300 Junior del 1966. Con questo B-SUV, Alfa Romeo ha segnato il proprio ritorno nel segmento delle vetture compatte, introducendo in gamma una motorizzazione completamente elettrica, affiancata in seguito da un’offerta sempre più articolata di varianti ibride.