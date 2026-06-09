Leapmotor porta in Australia la sua ibrida da 900 km di autonomia

L’azienda cinese continua a espandersi, sempre grazie alla nuova luce data dal gruppo Stellantis negli ultimi anni. Leapmotor ha un catalogo che si posiziona nettamente con una gamma di modelli interamente elettrici, la T03, Lafa 5/B01/B05/C01, i crossover B03X, B10, C10, C11, C16 e D19, più il minivan D99, a cui si aggiunge adesso una nuova direzione, quella degli EREV, i veicoli elettrici ad autonomia estesa.

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Il mercato scelto per il prossimo debutto di questa tecnologia è l’Australia, dove la Leapmotor B10 Hybrid EV arriva come evoluzione della B10 completamente elettrica già disponibile. Stesso design, stessa tecnologia di bordo, stessa esperienza abitativa, ma con un’architettura di propulsione che allarga il pubblico potenziale. Il motore elettrico aziona sempre le ruote mentre il quattro cilindri 1.5 aspirato di bordo non tocca mai l’asfalto nemmeno per errore: il suo unico compito è fare da generatore per ricaricare la batteria LFP da 18,8 kWh.

Il risultato è 160 kW (215 CV) e 240 Nm complessivi, uno 0-100 in 7,5 secondi e una velocità massima di 170 km/h. L’autonomia in modalità elettrica è di 84 km secondo WLTP, ma è il dato combinato è di ben 900 km, cifra che pochi costruttori riescono a mettere nero su bianco senza asterischi. La ricarica in corrente continua arriva fino a 46 kW, con una sessione dal 30 all’80 percento che si completa in circa 20 minuti.

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La Leapmotor B10 Hybrid EV è disponibile in due allestimenti, Style e Design, a partire rispettivamente da circa 27.000 e 29.000 dollari. Il primo include già cerchi da 18 pollici, tetto panoramico, telecamera a 360 gradi e dashcam integrata. Il secondo aggiunge sedili in TechnoLeather regolabili elettricamente, volante riscaldato, sedili ventilati, sistema audio a 12 altoparlanti e portellone elettrico. In entrambi i casi, il cockpit è dominato da un quadro digitale e da un touchscreen flottante da 14,6 pollici.

Sei le tinte carrozzeria disponibili, tre gli interni. I primi 500 acquirenti riceveranno tre anni di manutenzione gratuita, vernice premium, wallbox da 7 kW e cavo V2L.