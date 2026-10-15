Nuova Jeep Renegade, in Spagna la immaginano così: più squadrata e con un volto inedito

La nuova Jeep Renegade si prepara a tornare nella gamma europea, sebbene il suo aspetto definitivo rimanga ancora avvolto nel mistero. In Spagna il magazine automobilistico Motor.es nelle scorse ore ha deciso di offrire un’anteprima di quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello pubblicando un render della prossima generazione del SUV. La loro visione, che ovviamente è totalmente indipendente da quella di Jeep, delinea un veicolo dalle forme più squadrate e robuste, caratterizzato da un approccio stilistico differente rispetto al modello attuale.

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Nuova Jeep Renegade: il render di Motor.es mette in risalto un frontale ridisegnato

Il ritorno del nome Renegade è stato confermato al Salone di Parigi da Xavier Peugeot, responsabile europeo di Jeep. Il modello rientra nell’espansione dell’offerta prevista entro il 2030, quando il marchio punta a raggiungere sei vetture nel mercato europeo.

Nel render proposto da Motor.es, la modifica più rilevante riguarda il frontale. Sebbene rimanga la classica calandra a sette feritoie, questa è ora affiancata da un sistema di illuminazione su due livelli: una sottile firma luminosa posizionata più in alto, con i gruppi ottici principali collocati al di sotto. Un cofano a sviluppo orizzontale accentua ulteriormente il carattere fuoristradistico del veicolo.

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Anche le fiancate seguono una linea coerente, con ampi passaruota angolari, superfici tese e linee rette che conferiscono al veicolo una presenza più imponente. Pur mantenendo dimensioni compatte, la carrozzeria adotta un design più pratico e orientato alle esigenze delle famiglie, distinguendosi così dalla più piccola Avenger.

Secondo le stime della testata, la lunghezza si attesterebbe intorno ai 4,3 metri. Tale misura collocherebbe la Renegade tra la Avenger e la Compass, garantendole un ruolo ben definito all’interno della gamma. Il posteriore appare meno definito: in Spagna ipotizzano la presenza di fanali sottili e di un portellone dal design pulito ed essenziale, dettagli che restano tuttavia ancora da confermare.

Per Jeep, il ritorno di questo nome segna la riapertura di un capitolo importante. Sin dal suo debutto nel 2014, la Renegade ha fatto conoscere il marchio a molti automobilisti europei, distinguendosi per le sue dimensioni gestibili e per una personalità fortemente caratterizzante. La prossima generazione dovrà riconnettersi con quel pubblico in un mercato che ha subito profondi cambiamenti, in cui l’elettrificazione e la versatilità hanno assunto un’importanza crescente.

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Ricordiamo che secondo indiscrezioni il progetto dovrebbe basarsi sulla piattaforma multi-energia STLA One di Stellantis. Tale architettura dovrebbe consentire l’adozione di diverse tipologie di propulsione, che spaziano dai sistemi ibridi e ibridi plug-in a versioni completamente elettriche. È prevista anche la trazione integrale, in linea con l’identità fondamentale del marchio Jeep.

Per quanto riguarda le tempistiche, si ipotizza una possibile presentazione a metà 2028, seguita probabilmente dal lancio sul mercato nel 2029. Al momento Jeep si è limitata a confermare il ritorno della Renegade entro il 2030, mentre un calendario dettagliato e le caratteristiche specifiche della nuova generazione restano in attesa di un annuncio ufficiale.