Nuova Alfa Romeo Stelvio, lo stile Cuorerosso cambia il volto del SUV nel nuovo render digitale

La nuova Alfa Romeo Stelvio intraprende una strada diversa in questi rendering realizzati da Sezer Design. L’autore indipendente immagina il SUV con un frontale ispirato al concept Cuorerosso, reinterpretandone gli stilemi su una carrozzeria imponente e muscolosa.

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Nuova Alfa Romeo Stelvio: il futuro resta tutto da scrivere oltre il 2027

È proprio nel frontale che si concentra la trasformazione: un trilobo con il classico scudetto Alfa Romeo allungato domina il muso, mentre i gruppi ottici diventano sottili e affilati. Il cofano presenta nervature marcate; più in basso, un’ampia presa d’aria sovrasta un paraurti dalle superfici pulite e lineari, evitando un design eccessivamente elaborato.

La carrozzeria rossa contrasta con il tetto e gli specchietti retrovisori in tonalità scura. I cerchi color bronzo richiamano il tipico motivo a fori circolari del marchio, mentre le fiancate scolpite e il lunotto inclinato conferiscono al profilo un aspetto dinamico, proiettato in avanti. Al posteriore troviamo fanali sottili che integrano elementi semicircolari, uno spoiler sul tetto e un inserto inferiore nero.

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Anche gli interni seguono una nuova direzione: rivestimenti color bordeaux, cuciture a motivo romboidale sui sedili e dettagli color bronzo creano un’atmosfera sofisticata. Il volante mantiene un’impronta sportiva, la strumentazione riprende la classica estetica circolare e il display centrale è integrato in una plancia avvolgente. Un tetto panoramico completa la visione proposta dal designer.

Allo stato attuale, il modello in commercio rimarrà in produzione almeno fino alla fine del 2027. In occasione del Salone dell’Automobile di Parigi, Santo Ficili ha chiarito che il futuro è ancora al vaglio, dichiarando: “Non escludo nulla, ma non anticipo nulla di specifico: ci stiamo lavorando”. Di conseguenza, lo sviluppo delle eredi di Giulia e Stelvio non si trova ancora in una fase avanzata.

Tra le indiscrezioni che circolano, si ipotizza la creazione di un unico modello destinato a raccogliere l’eredità di entrambe. Tale ipotesi non ha trovato alcuna conferma da parte di Alfa Romeo, che non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Aspetti fondamentali come il posizionamento sul mercato, le motorizzazioni e le tempistiche, restano ancora da definire; il concept realizzato da Sezer Design rappresenta, pertanto, soltanto una delle possibili interpretazioni stilistiche.