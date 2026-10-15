Anche la Leapmotor B05, con specifiche riviste, sarà prodotta a Saragozza

Si apre una nuova fase nella produzione europea a marchio Leapmotor. Presso lo stabilimento spagnolo di Saragozza sarà infatti prodotta la nuova Leapmotor B05 in allestimento Life Pro, ovvero introducendo alcuni aggiornamenti in termini di equipaggiamento e in accordo con una batteria da 60,8 kWh. Una mossa che si inserisce nella necessità di eludere i dazi doganali imposti dal legislatore europeo ai costruttori cinesi, stabilizzando anche le consegne a privati e flotte del Vecchio Continente.

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La variante di Leapmotor B05 che sarà prodotta presso lo stabilimento di Saragozza introduce alcuni significativi riadattamenti dal punto di vista tecnico, rispetto alle unità prodotte in Cina. La modifica più sostanziale è quella relativa all’introduzione di un nuovo pacco batterie. Ci sarà infatti un’unità da 60,8 kWh che andrà a sostituire quella attuale da 56,2 kWh. La necessità è quella di incrementare i valori di autonomia sia nelle percorrenze autostradali che nel ciclo combinato. In questo modo l’autonomia dovrebbe raggiungere i 420 chilometri percorribili con una singola ricarica, in attesa dell’omologazione definitiva del dato secondo i dettami del Ciclo WLTP. Anche l’equipaggiamento introduce una piccola modifica, visto che le unità di Leapmotor B05 prodotte a Saragozza non includono di serie il cavo per la ricarica di Tipo 2 che dovrà essere acquistato separatamente per ricaricare presso la rete pubblica.

La Leapmotor B05 prodotta a Saragozza mette da parte la scheda NFC per l’accesso alla vettura e propone nuove colorazioni per la carrozzeria

La versione di Leapmotor B05 prodotta a Saragozza, quindi quella nota come Life Pro, metterà da parte il sistema di accesso con scheda NFC introducendo una più tradizionale chiave intelligente. L’accesso e l’avviamento senza chiave rimane, eliminando però la necessità di estrarre la scheda con NFC per posizionarla sul lettore posto sulla console centrale o nello specchietto retrovisore. Un passo in avanti per chi magari reputava il sistema un po’ macchinoso da mettere in pratica.

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Lo stile della carrozzeria beneficerà invece di nuove colorazioni per la carrozzeria, a partire da un nuovo arancione già disponibile di serie e diverse altre varianti di tonalità disponibili come optional. Non è chiaro se la variante prodotta a Saragozza potrà introdurre variazioni in termini di prezzo rispetto alle versioni prodotte in Cina, sebbene pare lecito aspettarsi comunque prezzi ancora concorrenziali.

In Spagna questa nuova caratterizzazione della Leapmotor B05 dovrebbe risultare disponibile entro la primavera del 2027, cosa che potrebbe avvenire anche negli altri Paesi europei dove viene già distribuito il marchio di casa Stellantis. La produzione europea della Leapmotor B05 permette anche di incrementare la disponibilità di componenti e la possibilità di migliorare ulteriormente il supporto tecnico. Condizioni non indifferenti per chi si approccia per la prima volta a modelli di costruttori cinesi.