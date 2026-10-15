DS cambia idea sui SUV e il concept F3VER è il primo esempio

Per la nuova generazione di DS 3, che dovrebbe arrivare sul mercato presumibilmente non prima del 2028, si vociferava da tempo la possibilità di un ritorno alle origini sfruttando una caratterizzazione da piccola hatchback così com’era nel caso dell’antenata di prima generazione.

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La presentazione al Salone dell’Auto di Parigi 2026 del concept denominato F3VER da parte di DS, che riporta in auge il 3 nella denominazione stessa, rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti. Un cambio di passo fondamentale verso quella che viene intesa come una volontà ad abbandonare, in forma generica, l’approccio da SUV che si è completamente diffuso negli ultimi decenni. Seguendo un modo di fare che appare comunque sempre più diffuso anche nel caso di altri costruttori.

Di certo non è chiaro se questo approccio può rappresentare una tendenza o un tentativo di rimediare agli errori commessi nel passaggio da una Segmento B a ruote basse a una Segmento B rialzata, come proprio è stato nel caso del ricambio generazione della DS 3.

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Quello tracciato da DS con il concept F3VER appare come un ritorno alle origini

Il concept F3VER di DS rimanda quindi alla possibilità di formalizzare un’erede per l’apprezzata DS 3 che ebbe un ottimo successo commerciale nella sua primissima generazione. Il concept esula quindi dalla carrozzeria da crossover dell’attuale generazione, poco apprezzata dal pubblico anche nel mercato domestico francese, puntando su una silhouette che ha reso particolarmente felice lo schema commerciale della DS 3 di prima generazione. Secondo quanto si apprende, DS starebbe valutando le opinioni della clientela e del mercato nell’ottica di riaprire la via a una futura N°3 che riprenda in mano quelle caratteristiche tipiche della sua antenata.

Secondo quanto ammesso dal responsabile del design del costruttore francese di casa Stellantis, Thierry Métroz, la F3VER non rappresenta un concept destinato immediatamente alla produzione, ma piuttosto “uno studio esplorativo” ovvero “un manifesto di design”. Insomma, un concetto in grado di aprire le porte alla linea da seguire per il futuro del marchio. Secondo quanto aggiunto ancora dallo stesso Métroz, la richiesta di mettere da parte i SUV e i crossover deriverebbe dai clienti stessi del marchio. D’altronde i numeri confrontabili tra la prima e la seconda generazione di DS 3 sono impietosi e largamente insoddisfacenti nel caso della versione con carrozzeria crossover disponibile attualmente a listino: “le scarse vendite della DS 3 hanno contribuito alla decisione di tornare al formato hatchback, in linea con quanto avevamo già previsto un anno fa, quando avevamo ipotizzato che il successore della DS 3 non dovesse necessariamente continuare ad essere un SUV”, ha aggiunto ancora il responsabile del design di casa DS.

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Più spazio a bordo rispetto alla prima generazione

Rispetto alla DS 3 di prima generazione, il concept esplora dimensioni maggiori e quindi la possibilità di avere più spazio a bordo. Ciò anche grazie una accessibilità migliorata, grazie alla disponibilità delle cinque porte con maniglie camuffate nei montanti per quelle posteriori, in accordo con un design particolarmente distintivo con alcuni rimandi proprio alla DS 3 originale.

La futura nuova generazione di DS 3, qualora dovesse arrivare nel giro di un paio di anni, dovrebbe basarsi sulla nuova piattaforma STLA One di Stellantis, sfruttando le sinergie con Peugeot 208 sebbene risulterà più bassa e larga della sorella. La piattaforma supporta la tecnologia elettrica a 800 Volt con batterie LFP. Bisogna infatti comprendere se il futuro del modello passerà esclusivamente dall’elettrico o meno.