Fiat Grande Panda RS, mai vista così cattiva: il render che accende la voglia di Abarth

Fiat Grande Panda RS, così come immaginata da Sezer Design, sembra pronta ad abbandonare ogni prudenza. Il creatore digitale indipendente ha condiviso sui social media una reinterpretazione estrema dell’utilitaria, trasformandola in una vettura compatta, muscolosa e sportiva. Si tratta di un rendering personale, privo di qualsiasi legame con progetti ufficiali di Fiat o Abarth.

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Fiat Grande Panda RS: passaruota allargati, assetto ribassato e un grande spoiler

Le immagini mostrano una carrozzeria nera, passaruota vistosamente allargati e un’altezza da terra decisamente inferiore rispetto al modello di serie. All’anteriore, i fari dallo stile “pixel” e la scritta “Fiat” rimangono riconoscibili, ma il paraurti assume un carattere più aggressivo: la presa d’aria inferiore diventa imponente, completata da un pronunciato splitter.

Lateralmente, grandi cerchi scuri dal design geometrico lasciano intravedere dischi freno forati. Le minigonne arrivano quasi a sfiorare l’asfalto, mentre la scritta “Panda” impressa sulle portiere mantiene uno dei dettagli più distintivi del modello originale. Restano anche le barre sul tetto, un elemento curioso in un contesto altrimenti molto più aggressivo.

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Il posteriore completa la trasformazione con un ampio spoiler sul tetto, un paraurti elaborato e un diffusore dotato di pinne verticali. I gruppi ottici posteriori conservano la loro forma squadrata. Sebbene le proporzioni della Grande Panda rimangano ben riconoscibili, l’intervento estetico ne stravolge completamente la presenza su strada. Queste immagini non sono accompagnate da alcuna specifica tecnica verificabile.

Al di là del mondo dei rendering, la Grande Panda sta già contribuendo alla ripresa commerciale di Fiat. Secondo i dati diffusi dal marchio, nel primo trimestre del 2026 il modello ha superato le 21.000 unità vendute in Europa. Nel primo semestre dell’anno, Fiat ha registrato una crescita del 21,7% nell’area EU29, con la nuova compatta indicata come uno dei prodotti chiave alla base di questo risultato.

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Una conferma concreta arriva dall’Italia: nei primi sei mesi, la Grande Panda ha raggiunto 23.013 immatricolazioni, conquistando il terzo posto assoluto e il primato tra le vetture del segmento B.

Tali numeri spiegano l’interesse verso i possibili sviluppi futuri della gamma, incluse eventuali versioni più sportive. D’altronde, non si può escludere una variante Abarth.

Già a marzo, Autocar aveva accennato alla possibilità di una Grande Panda orientata alle prestazioni, un’indiscrezione ripresa anche da noi. Ciò si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro del marchio Abarth e sul possibile ritorno di modelli dotati di motore a combustione interna.

Tuttavia, non si tratta ovviamente di un qualcosa di semplice. Affinché una versione Abarth della Grande Panda diventi realtà, restano da definire aspetti fondamentali, come il via libera alla produzione, il gruppo propulsore e le tempistiche. Un progetto di questo tipo richiederebbe modifiche sostanziali alle sospensioni, all’impianto frenante e alla risposta del motore.