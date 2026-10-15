Due Ferrari 360 Modena identiche, 150.000 euro di differenza: dove si nasconde il valore

Stessa vernice, stessa linea, stessa foto che potrebbe ingannare chiunque. Parliamo di due Ferrari 360 Modena Giallo Modena, una a 195.000 euro, l’altra a 345.000. Una gran bella differenza di prezzo, circa 161.000 dollari, se facciamo i conti che hanno fatto gli americani di fronte alla vendita che gli si è presentata.

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Le due 360 Modena sono state proposte negli Stati Uniti nella stessa settimana. A metterle una accanto all’altra ci ha pensato DuPont Registry, rilanciato da Supercar Blondie. Da fuori sono “gemelle”. Sotto cambia tutto, perché la più economica ha il cambio F1 a palette, la più cara ha la leva con la griglia e tre pedali.

Una conversione al manuale, ha scritto, può costare molto meno di quel divario. Chilometraggio, stato e storico contano sempre, ma resta la domanda: quanto pagheresti per un’auto uscita dalla fabbrica con il pedale della frizione? I commenti non hanno tardato. Qualcuno ricorda che meno di dieci anni fa una Modena manuale con pochi chilometri si portava a casa per 100.000 dollari.

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Il paradosso sta nella storia. La 360 Modena è stata la berlinetta V8 a motore centrale di Maranello dal 1999 al 2004, erede della F355. Il manuale a sei marce era la dotazione naturale, mentre la F1 robotizzata era l’optional hi-tech, circa 8.000 euro in alcuni mercati. Circa il 70% dei clienti scelse il futuro, oggi però quel futuro pesa: su 1.810 Modena vendute negli Stati Uniti, solo 469 hanno il manuale, poco più di un quarto.

La rarità si traduce in valore di vendita. Una Modena F1 viaggia in media (restando in America) attorno agli 82.000 euro, una manuale intorno ai 117.000, il 42% in più. Sulle Spider lo scarto si allarga, le manuali sfiorano i 165.000 euro, quasi il doppio di certe F1. Gli esemplari a basso chilometraggio, presso gli specialisti, superano già i 300.000. Le F1 convertite, se la trasformazione è documentata, si fermano di solito sui 185.000, sopra l’originale a palette, sotto la manuale di fabbrica.

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Il colore resta un plus, e certi collezionisti il Giallo Modena lo cercano apposta. A spostare i conti per le 360 Modena sono altre voci come chilometraggio, libretto di manutenzione con i tagliandi pesanti già fatti, nessun incidente alle spalle, una configurazione più ambita, il mercato d’origine.