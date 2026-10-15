Nuova DS N°7, il SUV di Melfi arriva negli showroom: il 17 e 18 ottobre si può provare

La nuova DS N°7 arriva negli showroom italiani, offrendo l’opportunità di provarla su strada. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, i DS Store ospiteranno un evento “porte aperte” dedicato a questo SUV premium, prodotto a Melfi e già ordinabile con motorizzazioni ibride ed elettriche. Dopo il debutto italiano in occasione del torneo di golf “Italian Open” lo scorso giugno e i primi test drive in Provenza e Costa Azzurra, è ora il momento per il grande pubblico di mettersi al volante. Sarà l’occasione ideale per scoprire l’esperienza di viaggio a bordo, testare la reattività dei propulsori e prendere confidenza con i comandi.

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Nuova DS N°7: la versione elettrica promette un’autonomia fino a 740 chilometri

Erede della DS N 7, la nuova vettura misura 4,66 metri di lunghezza, con un passo di 2,79 metri e un bagagliaio da 560 litri. Lo stile riprende alcune idee del concept DS Aero Sport Lounge, soprattutto nel frontale, dove spiccano la firma luminosa DS Light Blade e la calandra DS Luminascreen. L’attenzione all’aerodinamica si traduce in un Cx dichiarato di 0,26.

Nell’abitacolo trova posto uno schermo da 16 pollici con sistema DS Iris System 2.0 e integrazione di ChatGPT. Tra le dotazioni disponibili ci sono l’impianto audio Electra 3D by Focal, la visione notturna e gli aiuti alla guida DS Drive Assist 2.0. Sul comfort intervengono le sospensioni DS Active Scan Suspension: leggono la strada davanti alla vettura e adattano la risposta degli ammortizzatori alle irregolarità in arrivo.

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Per chi guarda all’elettrico, la E-Tense FWD Long Range offre una batteria da 97,2 kWh e fino a 740 chilometri di autonomia WLTP. Secondo DS, nelle condizioni previste bastano 27 minuti per passare dal 20 all’80% di carica. La AWD Long Range punta anche sulle prestazioni: trazione integrale, fino a 350 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

L’alternativa è la Hybrid 145, per la quale il marchio indica consumi di 5,4 litri ogni cento chilometri e un’autonomia fino a 1.040 chilometri. Sulle elettriche si possono regolare il recupero di energia in frenata e preparare la batteria alla ricarica attraverso il precondizionamento.

Quattro gli allestimenti: N°7, Pallas, Étoile e La Première. Già la versione d’ingresso comprende cerchi da 19 pollici, accesso senza chiave, telecamera posteriore e touchscreen da 16 pollici. Salendo nella gamma arrivano, tra le altre dotazioni, pelle Nappa e sedili Lounge.

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In occasione degli eventi “porte aperte”, è inoltre possibile scoprire le diverse soluzioni d’acquisto. Per i clienti privati, DS propone un finanziamento con tasso fisso (TAN) allo 0%, che prevede un anticipo di 3.750 euro e rate mensili da 249 euro. I dettagli specifici, come la durata del piano, la maxirata finale, il TAEG e altre condizioni, possono essere consultati in un preventivo personalizzato. Per professionisti e aziende sono disponibili anche formule di leasing e noleggio.