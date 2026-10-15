Opel, i SUV corrono più del marchio: crescita oltre il 37% e tre protagoniste a Parigi

Opel arriva al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con due innovazioni lungimiranti e tre SUV destinati a trainare la crescita del marchio. Accanto alla concept car STX e alla monoposto elettrica di quarta generazione GSE 27FE, i riflettori sono puntati su Mokka GSE, Grandland Electric AWD e Frontera Electric Extended Range: modelli che si distinguono per dimensioni, prestazioni e pubblico di riferimento.

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I risultati confermano l’importanza di questa gamma. Nel primo semestre del 2026, Opel ha registrato un incremento delle vendite globali di autovetture superiore al 7%, con una crescita di circa il 12% in Europa. Nello stesso periodo, i SUV del marchio hanno segnato una crescita globale di oltre il 37%, rivelandosi un motore fondamentale per la ripresa commerciale dell’azienda.

Opel Mokka, Grandland e Frontera: tre diverse interpretazioni del SUV elettrico

La proposta più sportiva è Mokka GSE, che trasferisce sulla strada soluzioni sviluppate con l’esperienza nei rally elettrici. Il motore eroga 281 CV e 345 Nm, sufficienti per passare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere i 200 km/h. Secondo Opel, è la sua elettrica di serie più veloce realizzata finora.

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La preparazione riguarda anche la meccanica. Il differenziale autobloccante Torsen, l’assetto ribassato e gli ammortizzatori con fine corsa idraulico accompagnano una taratura specifica di sterzo e freni. Dentro trovano posto sedili sportivi GSE rivestiti in Alcantara, mentre gli schermi mostrano informazioni su accelerazione, forze laterali e gestione della batteria.

Grandland Electric AWD interpreta invece il ruolo dell’ammiraglia, abbinando la trazione integrale elettrica a una potenza complessiva di 325 CV e 509 Nm. Lo scatto fino a 100 km/h richiede 6,1 secondi. Le modalità Normale, Eco, Sport e 4WD permettono di adattare il comportamento della vettura alle condizioni di utilizzo.

Gli ammortizzatori con tecnologia Frequency Selective Damping variano la risposta in funzione delle sollecitazioni, cercando un equilibrio tra assorbimento delle irregolarità e controllo della carrozzeria. La batteria da 73 kWh netti offre fino a 502 chilometri di autonomia WLTP; presso una colonnina rapida compatibile, il passaggio dal 20 all’80% richiede circa trenta minuti.

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Le dotazioni del veicolo sono pensate per migliorare il comfort di viaggio: dai sedili “Intelli-Seat”, progettati specificamente per i lunghi tragitti, al “Pixel Box”, che integra un sistema di ricarica wireless per smartphone. A completare il pacchetto tecnologico di questo SUV, prodotto nello stabilimento di Eisenach, troviamo i fari Intelli-Lux HD.

Opel Frontera è concepita principalmente per le esigenze delle famiglie, offrendo numerosi vani portaoggetti, schienali dei sedili posteriori frazionabili e una capacità di carico che raggiunge circa 1.600 litri con i sedili ripiegati. La gamma comprende configurazioni fino a sette posti e diverse opzioni di motorizzazione.

Opel Frontera Electric dispone di 113 CV e offre due batterie. Quella da 44 kWh, con 43 utilizzabili, permette di percorrere fino a 307 chilometri nel ciclo WLTP. Sulla Extended Range la capacità sale a 54 kWh, dei quali 52 utilizzabili, e l’autonomia dichiarata raggiunge i 400 chilometri.