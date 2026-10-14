Nuova Renegade nel 2028: Jeep ha capito che oltre 600.000 clienti non vanno dimenticati

La Jeep Renegade tornerà in Europa e non è più da tempo una voce di corridoio: l’ha confermato il marchio stesso, che entro il 2030 farà arrivare una nuova generazione del suo SUV compatto. Fine delle ipotesi, fine dei “forse”, fine soprattutto dell’idea che l’Avenger potesse far dimenticare il suo predecessore.

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D’altronde, la Renegade, in Europa, non è stata una comparsa. Dal debutto nel 2014 ha superato quota 610.000 esemplari venduti, e con numeri così nessuno lascia un nome a prendere polvere.

L’annuncio è arrivato al Salone dell’Auto di Parigi per bocca di Xavier Peugeot, responsabile di Jeep per l’Europa, che ha srotolato la roadmap dei prossimi anni. L’obiettivo è portare la gamma europea a sei modelli entro il 2030, mescolando piattaforme e tecnologie di propulsione. La Renegade sarà una delle protagoniste dell’offensiva, e cambierà pelle in modo radicale.

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Le prime immagini della nuova (ipotetica) Renegade sono solo rendering, direttamente da Motor.es quindi da prendere con la dovuta cautela. Il progetto sfrutta però una silhouette già intravista in un documento Stellantis trapelato, e qui prende forma: una lunghezza attorno ai 4,3 metri, un aspetto più robusto, la classica calandra a sette feritoie davanti. I fari si dividono su due livelli, con una sottile firma luminosa in alto e i proiettori più in basso, sotto un cofano dalla linea orizzontale. Dietro regna il mistero, anche se si intravedono gruppi ottici sottili e un portellone più pulito.

Il carattere sembra quello giusto. Passaruota grandi e squadrati, linee rette e spigoli dappertutto, per un SUV che promette di essere molto più capace in fuoristrada. Allo stesso tempo la silhouette guarda con più decisione alla famiglia, e Jeep ha già chiarito che sarà il più grande dei due SUV del segmento B.

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Sotto la carrozzeria arriva la piattaforma modulare STLA One di Stellantis, architettura multi-energia confermata per l’Europa. Le motorizzazioni saranno ibride, ibride plug-in ed elettriche, e naturalmente non mancherà la trazione integrale. Si collocherà tra Avenger e Compass, con debutto atteso a metà 2028 e arrivo nelle concessionarie verso il 2029. La nuova Tonale, intanto, farà la sua comparsa qualche mese prima.