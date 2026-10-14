Stellantis al SAHE 2026 con 23 modelli e due debutti Leapmotor

Stellantis porta a Porto una selezione ampia della propria offerta elettrificata. Dal 16 al 18 ottobre, il gruppo sarà presente al SAHE 2026, il Salone delle auto ibride ed elettriche ospitato all’Alfândega do Porto, con 23 modelli di sette marchi. Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel e Peugeot condivideranno uno spazio dedicato alle novità, affiancando all’esposizione anche la possibilità di effettuare test drive.

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Stellantis porta a Porto city car, SUV e modelli sportivi elettrificati

Tra le novità più attese figurano le anteprime portoghesi della Leapmotor B05 e della B03X. La prima è una compatta elettrica di segmento C, mentre la seconda è un SUV urbano disponibile con due opzioni di batteria; il lancio sul mercato locale è previsto per novembre, secondo il calendario annunciato per l’evento. Il SUV B10 completerà la gamma del marchio presente alla manifestazione.

Citroën punterà soprattutto sulla seconda generazione della C5 Aircross, premiata come Auto Familiare dell’Anno nel concorso portoghese Auto dell’Anno 2026. La gamma comprende una versione elettrica con autonomia dichiarata fino a 520 chilometri. Accanto al SUV saranno esposte C3, C3 Aircross, C4 e Ami, per coprire esigenze che vanno dagli spostamenti urbani ai viaggi in famiglia.

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Per DS Automobiles, la protagonista sarà la nuova N°7, con versioni elettriche E-TENSE che offrono un’autonomia fino a 740 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Sarà presente anche l’ammiraglia N°8. Fiat, dal canto suo, esporrà la Grande Panda, la 500 e la 600, mostrando le diverse interpretazioni della sua gamma elettrificata.

Jeep presenterà la Avenger sia nell’edizione elettrica “85th Anniversary” sia nella versione ibrida 4xe. La prima celebra l’85° anniversario del marchio con dettagli esclusivi, mentre la seconda abbina un propulsore ibrido alla trazione integrale. La nuova Compass elettrica completerà l’esposizione.

Opel presenterà due modelli distinti: la Mokka GSE, con 281 CV e un assetto sportivo ispirato alla tradizione dei rally, e la Frontera Electric, progettata puntando su spazio per la famiglia e praticità.

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Peugeot metterà in risalto la 408 aggiornata, caratterizzata dalla calandra tridimensionale e dalla scritta posteriore illuminata. Alla fastback si affiancheranno la 308 SW, la 5008 e il Partner; quest’ultimo è un veicolo commerciale prodotto nello stabilimento di Mangualde, in Portogallo. Nel frattempo, la E-3008 impegnata nel campionato nazionale “New Energies” sarà esposta nell’area PRIO.

Durante i tre giorni, il pubblico potrà approfondire dotazioni e tecnologie, partecipare alle attività organizzate dai marchi e provare alcuni veicoli. La presenza al SAHE offrirà così un’occasione per confrontare soluzioni ibride ed elettriche nello stesso luogo, passando dalle schede tecniche all’esperienza al volante. Un confronto utile anche per chi sta valutando quale motorizzazione possa adattarsi meglio alle proprie abitudini quotidiane.