Una Opel Corsa GSE da Saragozza a Parigi, per il debutto in pubblico

Con la nuova Opel Corsa GSE il costruttore tedesco vuole portare il concetto di “Grand Sport Electric” nella guida di ogni giorno. Parte da questo concetto il viaggio che l’ha condotta da Saragozza, sede dello stabilimento produttivo dove nasce il modello, fino a Parigi che è la città del Salone dell’Auto che la ospita in questi giorni. Un viaggio che ha il compito di dimostrare a chiunque come la Opel Corsa GSE sia in grado di fare del proprio meglio in ogni condizione.

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L’approccio fornito da Opel per il viaggio che ha condotto la Corsa GSE da Saragozza a Parigi appare rilassato durante i primi chilometri, quasi a voler mettere da parte l’impostazione sportiva del modello coadiuvata da 281 cavalli di potenza in elettrico e 345 Nm di coppia proposta sull’asse anteriore gestito da un valido differenziale autobloccante Torsen. Meglio va lungo un successivo percorso di curve gestito in modalità di guida Sport, in accordo con i soli 5,5 secondi di tempo utili a raggiungere i 100 km/h di velocità partendo da fermo. Il percorso si affronta così con una decisione maggiore e nel più puro piacere di guida, in accordo con uno schema sospensivo valido e utile per assicurare prestazioni sempre al top.

La prima sosta per la ricarica, in venti minuti si passa dal 20% all’80%, avviene sul versante spagnolo dei Pirenei.

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La nuova Opel Corsa GSE si adatta anche ai lunghi viaggi

Il viaggio che conduce da Saragozza fino a Parigi dice che la nuova Opel Corsa GSE non è un modello esclusivamente votato all’approccio sportiveggiante, ma piuttosto ben si adatta anche ai viaggi più lunghi. Ciò in virtù della disponibilità di ottimi sedili per tutti gli occupanti, ovvero in accordo con quanto può esprimere lo schermo dell’infotainment che si esprime con una grafica dedicata all’allestimento indicando i valori della forza G, l’accelerazione e i dati relativi al consumo della batteria.

Tuttavia anche nel traffico cittadino di Parigi la Opel Corsa GSE rimane a suo agio, rimanendo un veicolo valido e potente anche lungo le vie della città. L’arrivo d’altronde è fissato a Porte de Versailles dove si sta svolgendo la prima apparizione in pubblico della nuova Corsa GSE al Salone dell’Auto di Parigi. Ciò dopo ben 1.555 chilometri percorsi comprese le diverse soste necessarie per la ricarica della batteria.

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Il percorso ha permesso di apprezzare le doti della nuova Opel Corsa GSE, permettendo di mettere in luce qualità da sportiva, gran turismo e auto da città. I suoi 281 cavalli di potenza, pari a 207 kW, possono rappresentare un dato che va oltre quello evidenziato dalla scheda tecnica. Una nuova esperienza di guida che vede la Corsa GSE come sicura protagonista.