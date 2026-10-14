Fiat Grizzly, gli interni puntano su spazio, tessuto e comandi pratici

Fiat Grizzly si lascia scoprire anche dentro. Il debutto al Salone di Parigi offre l’occasione per osservare un abitacolo che punta su spazio, semplicità e dettagli pratici. Le immagini mostrano una plancia dallo sviluppo orizzontale, rivestimenti in tessuto e una disposizione dei comandi pensata per accompagnare l’uso quotidiano di un’auto destinata alle famiglie.

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Fiat Grizzly: un abitacolo moderno che conserva i tasti fisici

La plancia si distingue per le linee pulite e per una fascia di rivestimento in tessuto che conferisce calore all’ambiente. Le bocchette di ventilazione si integrano armoniosamente nel design senza appesantirlo, mentre il volante sfoggia al centro la scritta Fiat ben in evidenza. Le forme squadrate si ritrovano anche nei pannelli delle portiere e nella console centrale, creando un’estetica distintiva e coerente.

La tecnologia trova spazio nei due display digitali da 10,25 pollici, dedicati alla strumentazione e all’infotainment. Lo schermo centrale è collocato in posizione rialzata, con un’impostazione orizzontale che permette di avere a portata di sguardo le principali funzioni. Sotto rimangono i comandi fisici del climatizzatore: una scelta utile per regolare la temperatura senza dover passare continuamente dai menu.

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Anche la console centrale riflette questa attenzione alla praticità. Lo spazio tra i sedili ospita vani portaoggetti per effetti personali e una base di ricarica wireless, mentre i comandi sono raggruppati in un’area facilmente accessibile. Dettagli importanti per un’auto dall’uso quotidiano, dove è costante la necessità di gestire telefoni, chiavi e piccoli oggetti.

I sedili presentano rivestimenti scuri e un’imbottitura dall’aspetto accogliente. La configurazione dell’abitacolo suggerisce un’attenzione particolare al comfort, con un occhio di riguardo allo spazio per i passeggeri posteriori; le prime indicazioni suggeriscono che la seconda fila potrà ospitare comodamente anche passeggeri di statura elevata. La capacità del bagagliaio, dichiarata in 545 litri, sottolinea ulteriormente la vocazione familiare del veicolo.

A Parigi, la Grizzly è esposta nell’allestimento “La Prima”, equipaggiato con un propulsore mild-hybrid da 145 CV. La gamma includerà anche versioni a benzina ed elettriche, con cambio manuale o automatico a seconda del modello specifico.

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La prossima tappa fondamentale è fissata per il 5 gennaio 2027, data di apertura degli ordini in Europa. Fiat ha indicato un prezzo di partenza di circa 20.000 euro, una cifra che rimane provvisoria in attesa del listino ufficiale. A febbraio seguiranno i test drive per la stampa internazionale, offrendo l’opportunità di valutare il veicolo su strada.