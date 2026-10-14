Peugeot 408 Hybrid a ottobre 2026 sconti fino a 8.200 euro con finanziamento

Peugeot 408 Hybrid è protagonista di una promozione valida fino al 31 ottobre 2026, dedicata alla versione Allure da 145 CV con cambio automatico a sei rapporti. L’offerta riguarda vetture in pronta consegna e propone trentacinque rate mensili da 249 euro, con un anticipo di 10.126 euro e una rata finale di 17.499 euro. La campagna richiama permuta e rottamazione ed è riservata ai clienti privati.

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Peugeot 408 Hybrid Allure i prezzi e le condizioni del finanziamento

Il listino indicato è di 39.300 euro, mentre il prezzo promozionale scende a 32.100 euro. Scegliendo il finanziamento IMOVE D, la cifra diventa 31.100 euro, oltre agli oneri finanziari. È quindi importante distinguere lo sconto sul prezzo dell’auto dal costo complessivo dell’acquisto a rate.

Il piano prevede un TAN fisso del 7,49% e un TAEG del 9,58%. L’importo totale del credito è di 20.974 euro, mentre quello dovuto raggiunge 26.267,91 euro, escluso l’anticipo. Comprende gli interessi, le spese di istruttoria e gli altri costi indicati nelle condizioni. È incluso anche il servizio Identicar per dodici mesi, del valore di 271 euro.

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La rata finale corrisponde al Valore Garantito Futuro. In caso di restituzione o sostituzione alla scadenza, oltre il limite di trentamila chilometri viene applicato un addebito di dieci centesimi per ogni chilometro aggiuntivo. Il finanziamento resta soggetto ad approvazione e l’offerta non è cumulabile con altre iniziative.

La promozione comprende fino a otto anni di garanzia Peugeot Care, secondo le condizioni del programma. IVA e messa su strada sono incluse nel prezzo indicato, mentre restano esclusi IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo sulla dichiarazione di conformità.

La storia della 408 europea comincia nel 2022, quando Peugeot presenta una fastback che combina il profilo slanciato di una berlina con una maggiore altezza da terra. Commercializzata dall’inizio del 2023 e prodotta a Mulhouse per l’Europa, ha introdotto una proposta diversa rispetto ai SUV tradizionali.

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Foto Peugeot

Al debutto, la gamma comprendeva un benzina da 130 CV e due ibride plug-in da 180 e 225 CV. Negli anni successivi l’offerta si è ampliata con l’ibrido e con la E-408 elettrica. Nel 2026 il modello è stato aggiornato, conservando la silhouette che ne ha definito l’identità fin dall’esordio.