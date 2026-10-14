Opel Astra Sports Tourer ad ottobre 2026 sconti fino a 9.000 euro per la station wagon tedesca

A ottobre 2026, Opel Astra Sports Tourer propone sconti fino a 9.000 euro sul prezzo di listino. La promozione riguarda le versioni Edition ibride, diesel e ibride plug-in in pronta consegna, con permuta o rottamazione. Per chi cerca una familiare, è un’occasione da valutare tenendo conto delle condizioni: sulle prime due motorizzazioni, il prezzo più basso richiede il finanziamento Scelta Opel.

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Opel Astra Sports Tourer, le condizioni delle offerte di ottobre

La Astra Sports Tourer Hybrid, con motore 1.2 da 145 CV e cambio automatico, passa da 33.650 a 24.650 euro con finanziamento, oltre ai relativi oneri. La differenza è di 9.000 euro, circa il 26,7%. Senza finanziamento, il prezzo promozionale è invece di 25.650 euro, con uno sconto di 8.000 euro.

Il piano prevede un anticipo di 7.723 euro, 33 rate mensili da 189 euro e una rata finale di 15.676 euro. La prima rata è prevista a gennaio 2027, con TAN fisso dell’8,25% e TAEG del 10,7%.

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Foto Stellantis

Anche la diesel 1.5 da 130 CV automatica raggiunge una riduzione di 9.000 euro: il listino di 34.150 euro scende a 25.150 euro con finanziamento, oltre oneri. Il prezzo promozionale senza finanziamento è di 26.150 euro. Restano le 33 rate da 189 euro, ma cambiano anticipo e rata finale, rispettivamente 7.026 e 17.208,85 euro. Il TAN è dell’8,25%, il TAEG del 10,54%.

Per la plug-in hybrid 1.6 da 195 CV, il prezzo promozionale di 31.450 euro si confronta con un listino di 40.450 euro: anche qui lo sconto arriva a 9.000 euro. L’esempio finanziario indica un anticipo di 9.016 euro, 33 rate da 299 euro e una rata finale di 17.401,45 euro, con TAN del 6,49% e TAEG dell’8,37%.

Le offerte scadono il 31 ottobre e sono riservate ai privati presso i concessionari aderenti. Gli oneri finanziari vanno aggiunti al prezzo pubblicizzato: lo sconto sulla vettura non coincide quindi con il risparmio sul costo complessivo dell’acquisto.

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La storia della familiare Astra comincia nel 1991, quando il modello raccoglie l’eredità della Kadett. La station wagon si chiama inizialmente Caravan e conquista spazio grazie alla praticità, diventando una presenza familiare sulle strade europee. Nel 2010 arriva la denominazione Sports Tourer, che accompagna un’immagine più dinamica senza rinunciare alla capacità di carico.

Generazione dopo generazione, la ricetta resta riconoscibile: spazio per passeggeri e bagagli in una carrozzeria compatta. Oggi quella tradizione continua con una scelta di motorizzazioni più ampia, che comprende anche l’elettrico. Una proposta che mantiene viva l’alternativa alle ormai diffusissime carrozzerie SUV.