Peugeot aggiunge più contenuti di serie alle auto della sua gamma

Da questo mese, tutti i modelli Peugeot avranno un equipaggiamento di serie più ricco. L’iniziativa della casa francese riafferma il suo impegno a garantire il massimo valore al cliente. I maggiori contenuti potenziano l’appetibilità delle auto della gamma, migliorando ciò che si riceve in cambio della spesa, ossia il cosiddetto value for money (rapporto qualità/prezzo). Così il marchio del “leone” accresce l’appeal dei suoi prodotti.
Gli allestimenti Allure e GT di Peugeot, grazie a questo “riposizionamento”, si evolvono in Allure Plus e GT Plus, offrendo più tecnologia, sicurezza e comfort. Il beneficio, anche economico, non è di poco conto. A seconda del modello e della versione, infatti, i miglioramenti introdotti in termini di equipaggiamento aggiuntivo possono spingersi fino a 1.750 euro.
Con questa strategia, la casa transalpina rafforza la competitività della propria gamma, dalla 208 alla 5008. Tutti i modelli del listino, in misura diversa, si giovano del potenziamento dei contenuti, che non sfuggirà certo all’attenzione dei potenziali clienti. Gli accessori aggiunti nell’ambito dell’iniziativa toccano la tecnologia, il comfort e la sicurezza.
In pratica, coi nuovi allestimenti Allure Plus e GT Plus, le auto Peugeot daranno di più, con ritocchi di listino inferiori al valore generato per il cliente. Il costruttore francese aggiunge inoltre un’offerta più ampia di servizi connessi, su tutta la gamma, a prescindere dall’allestimento. Sulle auto del “leone” dotate di sistemi di navigazione, cresce da 6 mesi a 4 anni la durata dell’abbonamento Connect PLUS.
Seguono, nel dettaglio, i vantaggi per il cliente legati al passaggio dalle versioni Allure e GT alle rispettive Plus.
PEUGEOT 208 E PEUGEOT 2008
Allure Plus Sostituendo la versione Allure, la Allure Plus aggiunge:
- Telecamera di retromarcia
- Ingresso e avviamento senza chiave
- Kit di riparazione pneumatici
GT Plus Sostituendo l’allestimento GT, GT Plus aggiunge:
- Navigazione connessa
- Sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0
- Ricarica wireless per smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
PEUGEOT 308
Allure Plus Rispetto all’allestimento Allure, l’allestimento Allure Plus aggiunge:
- Ingresso e avviamento senza chiave
- Sensori di parcheggio anteriori
- Navigazione connessa
- I-Toggle personalizzabili
- Regolazione lombare del sedile del conducente
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
GT Plus
Sostituendo l’allestimento GT, GT Plus aggiunge:
- Assistenza alla guida in autostrada 1.0Assistenza al cambio di corsiaMonitoraggio dell’angolo ciecoAllarme Traffico PosterioreRicarica wireless di smartphoneKit di riparazione pneumatici
PEUGEOT 408
Allure Plus. Sostituendo l’allestimento Allure, l’Allure Plus aggiunge:
• Cerchi in lega da 19 pollici • Sensori di parcheggio anteriori • Navigazione connessa • I-Toggle personalizzabili • Regolazione lombare del sedile del conducente • Ricarica wireless per smartphone • Kit di riparazione pneumatici
GT Plus Rispetto all’allestimento GT, aggiunge:
- Assistenza al cambio di corsia
- Monitoraggio dell’angolo cieco
- Allarme Traffico Posteriore
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
PEUGEOT 3008 E 5008
Allure Plus
Sostituendo l’allestimento Allure, Allure Plus aggiunge:
- Sensori di parcheggio anteriori
- Navigazione connessa
- PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® da 21 pollici
- Cruise Control Adattivo
- Ricarica wireless di smartphone
- Kit di riparazione pneumatici
Su PEUGEOT E-5008, questo livello di allestimento include anche le barre al tetto.
GT Plus Sostituendo l’allestimento GT, la GT Plus aggiunge:
- Sistema di guida semi-autonoma Highway Assist 1.0Assistenza al cambio di corsiaMonitoraggio dell’angolo ciecoAllarme Traffico PosterioreRicarica wireless di smartphoneKit di riparazione pneumatici
Fonte | Stellantis