Nuova Opel Manta un render riaccende il sogno della coupé sportiva

La nuova Opel Manta torna sotto i riflettori grazie a un rendering di Sezer Design, un artista digitale indipendente che ha recentemente condiviso sui social la sua reinterpretazione dell’iconica coupé. Le immagini mostrano un’auto sportiva a due porte dal carattere deciso, che unisce richiami al passato a dettagli contemporanei. Si tratta di un esercizio di stile, slegato da qualsiasi progetto ufficiale Opel.

Advertisement

Nuova Opel Manta: linee muscolose ed echi della storica 400

La carrozzeria bianca è abbinata a cofano e tetto scuri, mentre dettagli giallo lime ravvivano i cerchi, le minigonne e l’alettone posteriore. Il frontale presenta un’ampia fascia nera con il logo del fulmine al centro e gruppi ottici rettangolari. Più in basso, una generosa presa d’aria e uno splitter pronunciato conferiscono all’auto un aspetto aggressivo.

Di profilo, questa nuova Opel Manta mantiene le proporzioni classiche delle coupé: cofano lungo, abitacolo arretrato e coda compatta. I passaruota allargati ospitano grandi cerchi dal design geometrico, mentre sulle portiere spicca la scritta “Manta 400”. Il posteriore riprende il contrasto bianco-nero, sfoggiando gruppi ottici sottili, la scritta identificativa del modello, un diffusore pronunciato e uno spoiler sostenuto da elementi colorati.

Advertisement

Il richiamo alla Manta 400 evoca la tradizione sportiva del modello. La Manta originale debuttò nel settembre 1970, condividendo piattaforma e componenti meccaniche con l’Ascona. La seconda generazione arrivò nel 1975 e rimase in produzione fino al 1988. La versione 400, svelata nel 1981, consolidò la fama della Manta nel mondo dei rally e nel cuore degli appassionati. Opel aveva già rivisitato questa eredità nel 2021 con la Manta GSe ElektroMOD, trasformando una Manta A in un progetto elettrico dal sapore rétro. Il lavoro di Sezer Design, tuttavia, segue una strada diversa, immaginando un design della carrozzeria reinterpretato.

Oggi, il marchio del gruppo Stellantis si sta concentrando sul rinnovamento della propria gamma e sul rilancio di modelli elettrici ad alte prestazioni. Al Salone dell’Auto di Parigi sono stati svelati la concept car STX, la Corsa GSE e la monoposto GSE 27FE destinata alla Formula E. L’amministratore delegato Florian Huettl ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi modelli entro il 2030 e investimenti superiori a un miliardo di euro in Germania.

Advertisement

In questo contesto, il rendering della nuova Opel Manta propone qualcosa di diverso: riportare in primo piano una coupé iconica, capace di evocare ricordi ed emozioni negli appassionati.