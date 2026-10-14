Peugeot e Rossignol uniscono strada e montagna con nuove edizioni speciali

Peugeot porta un po’ di montagna nella propria gamma e sceglie Rossignol come compagno di viaggio. I due marchi francesi hanno annunciato una collaborazione pluriennale che darà vita a serie limitate di automobili e collezioni dedicate agli appassionati degli sport alpini. Le prime novità saranno presentate dal 2027, ma al Salone dell’Auto di Parigi 2026 si può già vedere qualcosa: lo stand Peugeot si veste dei colori delle Alpi e ricrea l’atmosfera di una località sciistica.

Advertisement

Peugeot e Rossignol preparano edizioni speciali per il 2027

La partnership nasce dall’incontro di due aziende che, pur operando in settori diversi, puntano su design, tecnologia e prestazioni. Peugeot mira a creare un legame più stretto con gli amanti della montagna, mentre Rossignol estende la propria competenza oltre le piste da sci. La collaborazione punta a coinvolgere gli appassionati tutto l’anno, dalle settimane bianche invernali alle escursioni estive.

Per gli automobilisti, la novità più interessante saranno le edizioni speciali Peugeot. Il marchio anticipa versioni dall’impronta sportiva e di alta gamma, con dettagli ispirati al mondo alpino e sviluppati insieme a Rossignol. Per conoscere i modelli scelti, gli equipaggiamenti e i prezzi bisognerà però aspettare: questi aspetti non sono ancora stati annunciati.

Advertisement

Parallelamente ai veicoli, saranno lanciate collezioni esclusive di sci, abbigliamento e accessori a marchio Rossignol. L’obiettivo è accompagnare gli appassionati nella vita di tutti i giorni. Questi prodotti saranno i primi a esprimere il carattere distintivo di tale collaborazione.

Nel frattempo, il pubblico può vivere l’atmosfera in prima persona a Parigi. Lo stand evoca lo spirito dell’après-ski, quel momento di convivialità e relax che segue una giornata trascorsa sulle piste. Tra auto, attrezzature Rossignol, intrattenimento e dimostrazioni, i visitatori possono scoprire i primi aspetti della partnership, in attesa della presentazione ufficiale dei modelli in edizione limitata.

Peugeot e Rossignol individuano nella precisione, nel controllo e nel piacere del movimento i tratti comuni che uniscono i rispettivi prodotti. La casa automobilistica cita i modelli E-3008 ed E-5008 Dual Motor come esempi della propria ricerca di dinamismo ed efficienza. Tuttavia, ciò non significa che siano già state confermate versioni a marchio Rossignol di questi SUV.

Advertisement

Alain Favey, Direttore Generale di Peugeot, sottolinea le opportunità offerte dalla combinazione delle competenze dei due marchi. Per Vincent Wauters, CEO del Gruppo Rossignol, l’accordo giunge in un momento significativo: l’azienda si prepara a celebrare il suo 120° anniversario e punta ad avvicinare nuove persone agli sport di montagna.

Il cronoprogramma prevede le prime presentazioni per il 2027. In quella fase, sarà più chiaro quali caratteristiche specifiche Rossignol apporterà ai veicoli Peugeot e quali prodotti nasceranno dalla collaborazione.