in Ferrari

Una Ferrari da sogno prende forma tra Formula 1 e Le Mans nel nuovo progetto digitale

Il concept digitale Ferrari Morello Uno, creato da Raphaël Wierzbicki, immagina una sportiva da endurance per Le Mans con muso ispirato alla Formula 1, aerodinamica estrema e dettagli da prototipo

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Ferrari Morello Uno

Una Ferrari immaginata per il circuito di Le Mans, caratterizzata da un muso ispirato alla Formula 1 e da una carrozzeria scolpita all’insegna dell’aerodinamica. Si tratta del concept di Raphaël Wierzbicki, un creatore digitale indipendente che ha condiviso con noi i rendering del suo progetto, battezzato Ferrari Morello Uno. È un’iniziativa personale, del tutto distinta dai programmi ufficiali di Maranello.

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Un rendering indipendente rende omaggio alla tradizione agonistica della Ferrari

L’autore spiega di aver abbozzato il concept interamente a mano prima di digitalizzarlo. Nato dalla passione per il Cavallino Rampante, il design mira a rendere omaggio alle auto da corsa Ferrari fondendo aggressività ed eleganza. Le immagini mostrano un abitacolo compatto, un parabrezza avvolgente e passaruota anteriori visivamente separati dal corpo vettura principale, consentendo un ampio flusso d’aria.

Il frontale è dominato da un muso affusolato e da uno splitter prominente. Profonde prese d’aria caratterizzano le fiancate, mentre una presa d’aria dinamica è collocata sul tetto. Al posteriore, una grande ala si affianca a una sottile barra luminosa rossa, agli scarichi centrali e a un elaborato diffusore. Il risultato evoca un prototipo da endurance, pur mantenendo la libertà creativa tipica di uno studio di design.

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Ferrari Morello Uno

Intanto, Ferrari continua a rinnovare la propria offerta, sostenuta da risultati economici in crescita. Nel secondo trimestre del 2026 ha registrato ricavi per 1,938 miliardi di euro, in aumento dell’8%, e un utile operativo di 605 milioni, superiore del 10% rispetto all’anno precedente. Le consegne sono state 3.366: personalizzazioni e modelli di maggiore valore continuano a sostenere il business.

Tra le novità figurano la Amalfi e la 849 Testarossa, le cui consegne stanno entrando a pieno regime, affiancate dalla famiglia 296 Speciale e dalla F80. Il 2026 ha visto anche la presentazione della 12Cilindri Manuale, una serie speciale già assegnata ai clienti.

Maranello prosegue così nel valorizzare i motori tradizionali e le soluzioni ibride, aprendo al contempo un nuovo capitolo. La pietra miliare più significativa è la Ferrari Luce, il primo veicolo elettrico del marchio, svelata a maggio e sviluppata in collaborazione con Jony Ive e lo studio LoveFrom.

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Ferrari Morello Uno

Il 7 ottobre, a Torino, John Elkann e Ive hanno discusso della creazione dell’auto, ribadendo il loro impegno nel plasmare il futuro del Cavallino Rampante. Si tratta di un percorso che coniuga innovazione e tradizione, mentre progetti indipendenti, come quello di Wierzbicki, continuano a reinterpretare il fascino del brand.

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