La nuova Opel Corsa GSE aperti gli ordini in Italia: da 36.290 euro

Finisce l’attesa anche in Italia per la Opel Corsa GSE ora che il costruttore tedesco ha aperto ufficialmente gli ordini. La versione ad alte prestazioni del modello di piccole dimensioni più venduto in Germania si può ora acquistare anche da noi in Italia, con prezzi a partire da 39.900 euro. Tuttavia in questa specifica fase di lancio si può beneficiare di un’offerta dedicata che, grazie alla possibilità di finanziare l’importo, riduce il prezzo fino a 36.290 euro.

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La Corsa GSE può vantare un propulsore elettrico da 281 cavalli di potenza, abbinato a un telaio rivisto per meglio sperimentare un approccio dinamico votato alla sportività di utilizzo. Immancabili anche i sedili sportivi in Alcantara e il sistema di infotainment e assistenza dedicati alla Opel Corsa GSE. Si amplia in questo modo la gamma di elettriche sportive a marchio Opel, dopo che l’anno scorso era stata lanciata la Mokka GSE.

La Opel Corsa GSE brucia lo 0-100 km/h in appena 5,5 secondi

Le prestazioni messe a punto dalla Opel Corsa GSE guardano alla disponibilità offerta dai 281 cavalli del propulsore elettrico, ovvero dai 345 Nm di coppia. In virtù dell’apporto offerto dai numeri, lo 0 a 100 km/h si pratica in appena 5,5 secondi ed è quindi il più veloce mai offerto da un veicolo a marchio Opel della produzione attuale. La velocità massima è fissata in 180 km/h e si può avere un suono sportivo artificiale sviluppato appositamente per questa nuova Opel Corsa GSE.

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La trazione è anteriore ed è coadiuvata da un differenziale a slittamento limitato Torsen, mentre il telaio sportivo è ribassato sfruttando assi, stabilizzatori e fine corsa idraulici progettati appositamente per questo modello. I tecnici Opel hanno anche rivisto la taratura dello sterzo, così come la messa a punto di ogni componente per meglio garantire una guida fortemente dinamica. I freni sono maggiorati per una decelerazione più corposa alle alte velocità.

Tre le modalità di guida disponibili:

Sport: per la prestazione pura e per l’utilizzo in pista;

Normale: Per l’utilizzo quotidiano;

Eco: utile per avere a disposizione l’efficienza massima.

La batteria è un’unità agli ioni di litio da 54 kWh che garantisce fino a 374 chilometri di autonomia. In corrente continua si ricarica dal 20% all’80% nel giro di 27 minuti. La Opel Corsa GSE adotta uno spoiler anteriore e un diffusore posteriore specifici per questo modello. Tutti gli elementi neri della parte bassa del veicolo, in accordo con i passaruota allargati, contribuiscono a rimarcare il contrasto cromatico con la vernice Kontur White. Anche il tetto viene proposto in nero carbonio, come le calotte degli specchietti retrovisori e lo spoiler posteriore.

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I cerchi sono unità sportive da 18 pollici e montano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18. Le pinze freno sono di Alcon, verniciate di giallo, con le scritte GSE ben visibili. Il volante è sportivo con rivestimento in Alcantara, così come i pedali in alluminio.

Lo schermo digitale alle spalle del volante risulta completamente personalizzabile introduce le informazioni del conducente, mentre lo schermo centrale da 10 pollici trasmette le informazioni necessarie al guidatore come i valori prestazionali, G-Force, gestione batteria e valori di accelerazione. Infine la Opel Corsa GSE non rinuncia alla comodità di un veicolo adatto alla quotidianità grazie ai 267 litri di bagagliaio a disposizione, pari a 1.042 litri abbattendo i sedili, o ai sedili e volante riscaldati o alla telecamera posteriore a 180 gradi, cruise control adattivo, sistema di navigazione e sistema Keyless entry & Stars. Immancabile anche la possibilità di sfruttare la Corsa GSE per la ricarica bidirezionale V2L.