Dodge Viper ACR vs Lexus LFA: chi vince la drag race?

La Lexus LFA e la Dodge Viper ACR di quarta generazione hanno tre elementi in comune: il motore a 10 cilindri, un alto potere prestazionale e la natura di auto sportive. Sugli altri fronti, invece, sono sostanzialmente diverse.

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Quelli di carwow hanno deciso di mettere la Lexus LFA e la Dodge Viper ACR l’una contro l’altra, in una delle loro drag race. Quale delle due riuscirà ad imporsi in questa sfida fra prodotti della scuola americana e giapponese? Lo scoprirete solo guardando il video in coda all’articolo, che mostra la gara di accelerazione multipla sulle distanze canoniche delle drag race.

A differenza di altre circostanze, qui mi sbilancio, non sul risultato, ma su un fattore emotivo: il sound. In questo ambito le mie preferenze vanno nettamente alla gran turismo del Sol Levante che, dal punto di vista sonoro, è una delle sportive più entusiasmanti di sempre.

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Tolta dal campo la divagazione, da voi non richiesta, torno a concentrarmi sul duello odierno, passando in rassegna le caratteristiche principali delle due auto coinvolte nella drag race.

Screen shot da video YouTube carwow

Da un lato abbiamo la Dodge Viper ACR, spinta da un motore V10 aspirato da 8.4 litri di cilindrata, che eroga 608 CV di potenza massima e 760 Nm di coppia. Nel caso specifico, l’esemplare protagonista della sfida è stato sottoposto a un leggero tuning, che potrebbe aver fatto lievitare le cifre precedenti a quota 650 CV e 800 Nm, con un peso di 1.533 kg.

La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce.

Accanto a lei, sul nastro d’asfalto scelto per la drag race odierna, c’è la già citata Lexus LFA, sportiva di ben altro calibro tecnologico. Qui, sotto il cofano anteriore, pulsa un motore V10 aspirato da 4.8 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 560 CV di potenza massima e 480 Nm di coppia, su un peso di 1.480 chilogrammi.

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La forza dei suoi purosangue di razza viene trasmessa al suolo sulle ruote posteriori, con il supporto di un cambio manuale a 6 rapporti.

A questo punto è lecito chiedersi come è andato a finire il duello. Per scoprirlo avete un solo modo: guardare il video della drag race. Dopo la visione ci piacerebbe sapere quale delle due auto è e, soprattutto, quale dei due motori V10 protagonisti del duello entra con maggior vigore nel vostro apparato emotivo. Siete pronti a dircelo?