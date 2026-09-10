Maserati, il futuro del Tridente prende forma tra nuovi modelli e possibili alleanze

Come potrebbe essere una futura sportiva Maserati capace di raccogliere l’eredità più autentica del Tridente? A immaginarla è Tommaso Ciampi, autore di questo render che propone una coupé molto bassa, larga e aggressiva, con proporzioni da vera gran turismo e diversi richiami stilistici al linguaggio più recente del marchio. Si tratta naturalmente di un progetto indipendente, senza alcun legame ufficiale con Maserati, ma arriva in un momento in cui il futuro della casa modenese sta tornando al centro dell’attenzione.

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Maserati prepara una nuova fase tra due modelli inediti e possibili partnership

Stellantis ha già confermato che Maserati avrà due nuovi modelli di segmento E all’interno del piano strategico FaSTLAne 2030. La roadmap completa sarà presentata a Modena nel dicembre 2026, quando dovrebbero emergere maggiori dettagli su tempi, piattaforme e posizionamento dei nuovi modelli.

Nel frattempo sono emerse anche indiscrezioni su una possibile collaborazione industriale con Huawei e JAC. Secondo Reuters, Stellantis avrebbe avviato colloqui avanzati per un progetto di lungo periodo destinato proprio a Maserati, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e rilanciare il marchio dopo anni complicati sul fronte delle vendite. Tra le ipotesi ci sarebbe anche l’utilizzo della piattaforma tecnologica Harmony Intelligent Mobility di Huawei e una vettura sviluppata insieme a JAC, potenzialmente in arrivo già dalla fine del 2027.

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Non è ancora chiaro quale forma possa prendere questa collaborazione, né se uno dei due nuovi modelli di segmento E annunciati da Stellantis sarà collegato direttamente al progetto con i partner cinesi. Il gruppo ha però lasciato intendere che Maserati continuerà a essere considerato un marchio di puro lusso, con un’identità ben distinta all’interno del portafoglio Stellantis.

In questo scenario, il render di Tommaso Ciampi interpreta bene una delle possibili direzioni stilistiche che molti appassionati si aspettano dal futuro del Tridente. La vettura immaginata mantiene un’impostazione da coupé classica, con cofano lungo, abitacolo arretrato e una coda molto muscolosa. Il frontale, invece, appare più futuristico, con una firma luminosa sottile e un’impostazione molto pulita.

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Per il momento resta soltanto una mera ipotesi digirale. Le indicazioni ufficiali sul futuro di Maserati arriveranno soprattutto a dicembre, quando Stellantis presenterà il piano dettagliato per il marchio modenese. Fino ad allora, render come questo aiutano almeno a immaginare come potrebbe evolvere una Maserati sportiva nella nuova fase che si sta preparando.