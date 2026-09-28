Nuova Citroen C4, questo render ipotizza una possibile svolta per la compatta francese

La nuova Citroen C4 potrebbe cambiare parecchio nei prossimi anni e, in attesa di capire quale direzione prenderà davvero il modello, un nuovo render prova a immaginarne l’evoluzione. A firmarlo è il creatore digitale indipendente Sezer Design, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social la sua personale interpretazione della futura C4 fatta con AI.

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Il progetto non è ufficiale e non anticipa direttamente un modello Citroen, ma offre comunque uno spunto interessante su come potrebbe evolvere una delle auto più conosciute del marchio francese.

Nuova Citroen C4, il render di Sezer Design prova a guardare avanti

La proposta mantiene l’impostazione da crossover compatto che ha caratterizzato l’ultima generazione, ma cambia parecchio nel modo in cui viene disegnata. Il frontale è più pulito, con una firma luminosa sottile e il logo Citroen ben visibile al centro. La fiancata appare più scolpita, con passaruota marcati, grandi cerchi e tetto nero a contrasto.

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Anche dietro il design cambia parecchio. I gruppi ottici sono sottili e si sviluppano in orizzontale, mentre la coda appare più larga e piantata a terra. L’abitacolo immaginato nel render segue invece una strada molto minimalista, con pochi comandi fisici, un grande schermo centrale e un’impostazione più elegante rispetto a quella dell’attuale C4.

La storia del modello comincia nel 2004, quando Citroen presenta la prima C4 per raccogliere l’eredità della Xsara. Nel tempo la vettura è cambiata molto, passando da una compatta piuttosto tradizionale a un modello sempre più vicino al mondo dei crossover. La generazione attuale, arrivata nel 2020, ha segnato proprio questo passaggio, introducendo anche la variante elettrica e-C4.

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Sul futuro della nuova Citroen C4, per ora, non ci sono ancora informazioni definitive. È però molto probabile che il modello continui a muoversi sulla strada dell’elettrificazione, con versioni ibride ed elettriche destinate ad avere un ruolo sempre più importante.

Anche la base tecnica potrebbe cambiare rispetto a quella attuale, con l’obiettivo di migliorare efficienza, autonomia e costi di produzione. Il render di Sezer Design immagina proprio una C4 più moderna e più tecnologica, senza rinunciare a quell’aspetto particolare che negli ultimi anni ha aiutato il modello a distinguersi nel segmento.