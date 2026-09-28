Peugeot 9X8 firma la miglior gara del 2026: rimonta fino al sesto posto alla 6 Ore del Fuji

Per Peugeot il weekend della 6 Ore del Fuji non è stato semplice, ma almeno una delle due 9X8 ha ottenuto un risultato importante. La numero 94 ha infatti chiuso al sesto posto dopo una gara tutta in rimonta, centrando il miglior piazzamento stagionale del team nel FIA World Endurance Championship 2026. Più amaro invece il bilancio della numero 93, fermata da un problema tecnico proprio mentre era tornata a ridosso delle prime posizioni.

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Peugeot 9X8 recupera nove posizioni al Fuji

Già dal sabato era chiaro che il meteo avrebbe complicato i piani. Le qualifiche sono state annullate per il peggioramento delle condizioni, dopo una terza sessione di prove libere che aveva comunque dato qualche indicazione positiva. Sul bagnato, infatti, la Peugeot 9X8 numero 94 aveva fatto segnare il quarto tempo.

Domenica la #93 è partita dalla nona casella, mentre la #94 ha preso il via dalla quindicesima. Con la pista ancora umida, Paul Di Resta e Loïc Duval hanno scelto le slick a mescola media, ma nei primi giri la situazione è stata piuttosto confusa. Entrambe le Peugeot hanno perso terreno e la numero 94 è scivolata fino alla diciassettesima posizione.

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Con il passare dei giri, però, il ritmo è diventato molto più convincente. Di Resta ha iniziato a recuperare posizioni ed è riuscito a riportare la #93 nella top 10. Proprio quando sembrava possibile costruire qualcosa di interessante, però, un problema tecnico ha messo fine alla sua gara mentre occupava la nona posizione.

La #94 ha invece continuato a risalire. Dopo Duval è arrivato il turno di Théo Pourchaire, che ha mantenuto un buon passo anche dopo una penalità di cinque secondi per un contatto con una vettura GT. La strategia del team ha aiutato a recuperare terreno senza perdere il contatto con il gruppo davanti.

Nelle ultime due ore è salito in macchina Malthe Jakobsen, che ha dato un’altra spinta alla rimonta. Il danese ha portato la vettura dalla dodicesima alla settima posizione e, dopo il lungo periodo di safety car nel finale, è riuscito a guadagnare ancora qualcosa.

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La Peugeot 9X8 numero 94 ha così chiuso al sesto posto, con nove posizioni recuperate rispetto alla griglia di partenza. Per il team Peugeot TotalEnergies è il miglior risultato ottenuto finora nel 2026.

Il Fuji ha segnato anche l’ultima gara di Stoffel Vandoorne con Peugeot. Il belga ha accompagnato il progetto 9X8 fin dalle sue prime fasi, contribuendo allo sviluppo della vettura e alla crescita del programma WEC. La squadra ora guarda al prossimo appuntamento di Barcellona.