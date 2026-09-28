Leapmotor diventa sempre più importante per Stellantis nel Regno Unito: ecco perché

Nel Regno Unito Leapmotor sta diventando sempre più utile per Stellantis, e non soltanto perché aggiunge nuovi modelli elettrici alla sua offerta. Il marchio cinese sta infatti aiutando il gruppo anche su un altro fronte, quello dei target imposti dal governo britannico sulle auto a zero emissioni. In pratica, più Leapmotor elettriche vengono vendute, più per Stellantis diventa semplice migliorare la propria media complessiva.

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Leapmotor può avere un peso sempre maggiore per Stellantis

La normativa britannica obbliga i costruttori ad aumentare progressivamente la quota di auto elettriche sul totale delle immatricolazioni. Per il 2026 il target è fissato al 33 per cento, ma negli anni successivi la soglia salirà ancora.

Per un gruppo come Stellantis, che vende sul mercato britannico auto molto diverse tra loro e con motorizzazioni differenti, non è un passaggio banale. Alcuni marchi stanno aumentando rapidamente il peso dell’elettrico, mentre altri continuano a vendere soprattutto modelli benzina, ibridi o plug-in.

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Leapmotor è fortemente concentrato sulle auto elettriche e questo significa che ogni sua immatricolazione aiuta direttamente Stellantis a raggiungere la percentuale richiesta dalle regole britanniche.

Se una parte della gamma del gruppo continua a vendere soprattutto modelli termici o ibridi, le Leapmotor elettriche possono contribuire a riequilibrare il risultato finale. Non risolvono da sole il problema, naturalmente, ma diventano una presenza sempre più utile man mano che i target si fanno più severi.

Per questo la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor va letta anche oltre il semplice ampliamento della gamma. Il gruppo ha trovato nel costruttore cinese un partner capace di offrire modelli elettrici in segmenti dove il prezzo resta ancora uno degli ostacoli principali.

Stellantis controlla il 51 per cento di Leapmotor International, la società che gestisce l’espansione del marchio fuori dalla Cina, mentre il restante 49 per cento rimane a Leapmotor. Con le soglie sulle auto a zero emissioni destinate a salire nei prossimi anni, il peso del marchio cinese potrebbe quindi diventare ancora più importante.