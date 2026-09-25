Ferrari Cavalcade Classiche 2026: i video finali dell’evento

Ieri è giunta al suo epilogo la Ferrari Cavalcade Classiche 2026, che ha avuto per epicentro le sponde del Lago di Garda: un contesto di rara suggestione. Le “rosse” hanno invaso festosamente il territorio, regalando emozioni stellari ai protagonisti e agli appassionati presenti lungo il percorso.

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Oggi possiamo gustare il prezioso corteo Ferrari in alcuni short della casa di Maranello e in un video messo in rete dal “solito” Varryx, che non si è fatto sfuggire la possibilità di filmare l’evento. Le clip restituiscono in pieno la magia di questa festa del “cavallino rampante”, riservata ad alcuni dei clienti più esclusivi del marchio.

Come riferisce l’autore del video, hanno fatto parte del gruppo diverse Ferrari classiche spettacolari, come le 275 GTB, 250 GT Berlinetta Lusso, 250 GT Spider California, 365 GTB/4 Daytona, 365 GTS/4 Spider, Dino 246 GTS e 512 BB. Presenti all’appello anche varie auto da competizione dell’era più romantica, come le 340/375 Mexico, 166 MM, 166/212 Export, 750 Monza e compagnia bella.

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A queste Ferrari si sono aggiunte alcune meraviglie dell’era più recente del “cavallino rampante”, che hanno conquistato il cuore di tutti, forse più delle “rosse” classiche. Ci riferiamo alle diverse F40, alle due F50, alla GTO e alla Enzo. Roba da restare a bocca aperta per ore intere.

Protagoniste di Ferrari Cavalcade Classiche 2026 sono state 75 auto storiche della casa di Maranello, provenienti da oltre 15 nazioni, che si sono ritrovate in Italia per celebrare la magia del marchio simbolo del Belpaese, in alcune delle più belle regioni italiane.

Le “rosse” hanno attraversato scenari suggestivi tra Verona, Sirmione, il Vittoriale e Salò, con esposizioni aperte al pubblico. Il prestigioso evento si è snodato festosamente nel segno della Dolce Vita, con un parterre di altissimo livello. L’esperienza di guida è stata esclusiva, ma anche quella turistica, gastronomica e ricettiva è stata al top. Del resto, non parliamo di un evento qualunque.

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Ferrari Cavalcade Classiche è uno degli appuntamenti più importanti che la casa di Maranello riserva ai suoi clienti più affezionati e generosi. Questa volta l’heritage del marchio ha incontrato la magia del Lago di Garda, componendo un quadro di sublime bellezza, con tre giorni ad alto indice di glamour e di adrenalina, anche per il pubblico.

Gli appassionati del “cavallino rampante” hanno avuto la possibilità di ammirare da vicino le Ferrari esposte negli scenari spettacolari del Lago di Garda, tra il Vittoriale e Salò, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva.

È stata molto apprezzata, fra le altre, anche la tappa di Verona, dove le “rosse” sono state esposte di fronte all’Arena. Ieri si è conclusa la Ferrari Cavalcade Classiche 2026, con un’escursione nell’entroterra lombardo e trentino. Anche qui è stata una vera goduria dei sensi. Ecco a voi i filmati. Buona visione!

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Fonte | Ferrari