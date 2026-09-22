Ferrari 308 GT4, la supercar che tutti odiavano e che i collezionisti inseguono

La Ferrari Dino 308 GT4 arrivò al Salone di Parigi del 1973 con una carrozzeria che sembrava disegnata da un architetto brutalista. Linee a cuneo, superfici piatte, l’esatto opposto della fluidità morbida che Pininfarina aveva reso sinonimo di Maranello. Nuccio Bertone, e dietro di lui un giovane Giorgio Giugiaro, proposero qualcosa che all’epoca divise la stampa e gli acquirenti. Oggi, quella stessa silhouette è il motivo principale per cui i collezionisti la cercano.

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La carrozzeria è solo metà della storia. L’altra metà sta sotto, un V8 da 2.927 cc in posizione centrale-posteriore, accoppiato a un manuale a cinque marce. È la prima Ferrari di serie ad adottare questa architettura, quella che avrebbe definito la gamma sportiva del Cavallino per i vent’anni successivi. Prima di lei, le Ferrari accessibili avevano il motore davanti.

È anche una 2+2, dettaglio che la distingue dalle più famose 308 GTB e GTS che l’hanno seguita. I sedili posteriori sono angusti per gli adulti, ma sufficienti per trasformarla in una compagna di viaggio familiare. Il suo attuale proprietario la usa così da oltre ventitré anni.

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L’esemplare di cui parliamo, in vendita, è del 1975 ed è stato acquistato nuovo da Charles Pozzi, l’importatore ufficiale Ferrari in Francia. Numeri di telaio e motore corrispondenti, storia documentata, revisione valida fino a maggio 2031. Questa Ferrari ha superato i 110.000 km e la manutenzione costante ha fatto molto per garantirli adeguatamente. Il colore originale era blu, poi riverniciata in Rosso Corsa da un proprietario precedente: una scelta che i puristi registrano mentalmente come voce di debito.

Il motore ha ricevuto otto trombe di aspirazione al posto dei carburatori originali, l’accensione è diventata elettronica e lo scarico è firmato Orbisound in acciaio inox. Il filtro dell’aria originale è incluso per chi volesse riportare tutto alla configurazione di fabbrica. Gli ammortizzatori anteriori sono stati sostituiti con unità Koni.

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La cinghia di distribuzione è stata cambiata nel 2011, con meno di 3.000 km percorsi da allora. Buona notizia, perché su questi V8 è l’unica cosa che non deve mai aspettare troppo a lungo. Una sostituzione in ritardo su questi motori si paga in modo molto concreto.

Hagerty valuta gli esemplari in buone condizioni tra i 35.000 e gli 80.000 euro, a seconda delle condizioni e della corrispondenza dei numeri. La Ferrari GT4 è rimasta a lungo sottovalutata rispetto alle sorelle più celebri, e quella finestra si sta chiudendo gradualmente da qualche anno. Cinquant’anni di incomprensioni. Poi il mercato, lentamente, ha ammesso che Bertone sapeva quello che faceva.