Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale protagonista in Spagna: sette prove vinte al Princesa de Asturias

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale continua a lasciare il segno nel panorama rallystico spagnolo. Al Blendio Princesa de Asturias Rally, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario S-CER, la vettura del team Lancia Corse Spain si è confermata subito competitiva, permettendo a Diego Ruiloba e Ángel Vela di restare in piena lotta per la vittoria fino alle fasi decisive della gara.

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Per Ruiloba si è trattato anche di un appuntamento molto particolare, visto che ha potuto correre per la prima volta davanti al pubblico di casa con i colori ufficiali di Lancia Corse Spain. Il team arrivava inoltre a Oviedo con grande fiducia, dopo il successo conquistato a inizio agosto al Rally Isla de Los Volcanes.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale velocissima sulle prove speciali

Il ritorno di Lancia al Rally Princesa de Asturias aveva anche un forte valore simbolico. Il marchio italiano mancava dalla gara da trent’anni e nel proprio palmarès poteva già vantare cinque vittorie nella storia della manifestazione. Questa volta il compito di riportare il Biscione… anzi, l’elefantino HF sulle strade asturiane è toccato alla Ypsilon Rally2 HF Integrale, sviluppata da Stellantis Motorsport e lanciata all’inizio della stagione.

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Il risultato è stato tutt’altro che banale. Ruiloba e Vela hanno conquistato sette vittorie di tappa sulle dieci prove speciali disputate nella 63ª edizione. Un dato che racconta forse meglio del quarto posto finale quanto la Lancia sia stata realmente veloce durante il fine settimana.

La coppia asturiana ha confermato anche il grande feeling con lo sterrato. Dopo il secondo posto ottenuto al Rally Ciudad de Utiel e la vittoria al Rally Isla de Los Volcanes, Ruiloba e Vela hanno mostrato ancora una volta di essersi adattati molto rapidamente a questa superficie.

La gara avrebbe però potuto avere un epilogo molto diverso. All’inizio della seconda manche, quando l’equipaggio Lancia si trovava ad appena 0,8 secondi dal leader, una foratura ha fatto perdere terreno prezioso e ha praticamente cancellato le possibilità di giocarsi il successo fino alla fine. Nonostante il problema, il ritmo è rimasto molto alto e il quarto posto conclusivo non rende fino in fondo l’idea della prestazione offerta.

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Ruiloba ha preferito guardare agli aspetti positivi, spiegando di sentirsi in uno dei momenti migliori della propria carriera, molto veloce e soprattutto molto fiducioso al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale. Dopo la vittoria di Lanzarote, l’obiettivo è chiaro: trasformare questa velocità in nuovi successi già nei prossimi appuntamenti.