Fiat Topolino premiata nella versione Vilebrequin Collector’s Edition agli Automobile Awards

Fiat Topolino nella versione Vilebrequin Collector’s Edition ha vinto il “Premio Speciale della Giuria” agli Automobile Awards. Questo riconoscimento viene assegnato ogni anno a una partnership instaurata tra un produttore o fornitore di attrezzature e un altro marchio, evento o ambasciatore, in tutti i settori, per la sua rilevanza ed esclusività.

Fiat Topolino è diventata una delle leader della sua categoria

Questo premio celebra la collaborazione tra FIAT e Vilebrequin, in un’edizione che celebra la stagione estiva con uno stile distintivo ispirato al mondo della nautica e allo spirito libero della Riviera. Pioniera nella ridefinizione del segmento delle microcar, la Topolino è diventata una delle leader della sua categoria, accelerando la sua trasformazione dal motore a combustione interna alla mobilità elettrica.

La Topolino ha da sempre rappresentato un punto di riferimento nel segmento delle microcar, distinguendosi per innovazione e versatilità. Con il passaggio verso la mobilità elettrica, il modello ha confermato la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, diventando una delle protagoniste della sua categoria.

Prodotta in soli 200 esemplari, Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition si caratterizza per l’elevata qualità artigianale e per il design esclusivo, che richiama l’eleganza e il lifestyle della Riviera Mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. L’attenzione ai dettagli e la cura nella realizzazione hanno contribuito a un successo che va ben oltre i confini italiani, riscontrando grande apprezzamento internazionale.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento. Questa edizione speciale rappresenta l’impegno, la competenza e la passione del nostro team – spiega Guillaume de La Giraudière, Direttore di Fiat Francia –. Fiat Topolino ha riscosso un forte successo commerciale sin dal lancio nel 2023, conquistando il pubblico francese e ridefinendo la mobilità urbana”.

Dal suo lancio su ordinazione nel novembre 2023, la Fiat Topolino ha registrato risultati significativi, con oltre 10.600 immatricolazioni. Questa edizione speciale non solo celebra l’eccellenza del design e dell’artigianato, ma conferma anche il ruolo pionieristico di Fiat nella trasformazione della mobilità urbana, combinando stile, innovazione e sostenibilità.