in DS

DS Automobiles a Saitama per convincere i giapponesi che Parigi fa auto premium

DS Automobiles apre il suo primo showroom a Saitama il 19 settembre. DS N°8 ed DS N°4 protagoniste, gestite da First Auto.

di

DS No.8

Il 19 settembre, DS Automobiles aprirà il suo primo showroom autorizzato nella prefettura di Saitama. Si chiama DS STORE Saitama, si trova nel distretto di Midori, in Harayama 3-16-5, e rappresenta il primo contatto diretto del marchio premium francese con i residenti di un’area metropolitana che finora doveva arrangiarsi con gli showroom di Tokyo.

Advertisement

Dal giorno successivo all’inaugurazione e fino al 23, un festival di apertura animerà lo spazio, formula collaudata per generare traffico e curiosità in un mercato dove l’auto importata è ancora un acquisto carico di significato. Il negozio aprirà ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00, con chiusura il lunedì e il martedì.

I modelli in vetrina non sono scelti a caso. La DS N°8, presentata in Giappone nel maggio 2026 con un prezzo di partenza di 10,05 milioni di yen, è l’ammiraglia elettrica che DS usa come ariete contro il premium tedesco e giapponese. Carrozzeria che mescola proporzioni da limousine, altezza da SUV e coda fastback; interni costruiti su materiali e logiche progettuali che rimandano all’artigianato francese. È un’auto pensata per chi fa lunghi chilometri senza voler scendere a patti col comfort.

Advertisement
ds automobiles n 8

Accanto a lei, la DS N°4 a 6,25 milioni di yen, disponibile in Giappone anche nella versione ibrida Étoile. Il segmento compatto premium, dove la concorrenza è feroce e i clienti giapponesi sono storicamente esigenti, è il banco di prova più difficile. DS lo sa.

ds automobiles n 4

A gestire lo showroom sarà First Auto, concessionaria con oltre trent’anni di storia nel mercato delle auto importate. Dal 1995 lavora con i brand Stellantis, Fiat, Abarth, Alfa Romeo in particolare, e DS sarà il quarto marchio del portafoglio. Nonché il primo francese. Portare DS in una rete costruita sull’italianità richiede un riposizionamento culturale prima ancora che commerciale.

Il progetto è usare la credibilità accumulata con i marchi italiani per costruire notorietà intorno a uno stile completamente diverso. Funzionerà? Saitama risponderà il 19 settembre.

Advertisement
WhatsAppMessengerLinkedInFlipboardTelegram

ARGOMENTI Mercato Apac