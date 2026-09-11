Fiat, in Brasile parte il “Settembre Turbo”: fino a più di 7.000 euro di sconto su pickup e SUV

Fiat rilancia le proprie offerte in Brasile con la campagna “Settembre Turbo”, valida per tutto il mese e pensata per spingere le vendite su una parte importante della gamma. Il marchio, che continua a essere il più venduto nel Paese, ha preparato sconti su pickup, SUV e modelli compatti, con riduzioni che in alcuni casi superano i 40.000 real cioè oltre 7.000 euro. Le promozioni riguardano clienti privati, aziende, produttori rurali e persone con disabilità.

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Fiat, in Brasile sconti pesanti su Titano, Strada, Pulse e Fastback

Tra le offerte più interessanti c’è quella dedicata alla Fiat Titano Ranch Turbodiesel, riservata a produttori e imprese rurali con CNPJ. Il prezzo scende da 290.490 a 246.990 real, con uno sconto superiore a 43.000 real. A questo si aggiunge una valutazione della vettura usata che può superare i 30.000 real, rendendo la proposta ancora più interessante per chi vuole sostituire il proprio mezzo.

La Fiat Strada, che da cinque anni consecutivi è il veicolo più venduto in Brasile, parte invece da 87.790 real nella versione Endurance Cabine Plus, mentre la Freedom Cabine Plus viene proposta a 92.990 real. Entrambe possono essere acquistate con finanziamento a tasso zero.

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Spazio anche alla Toro, altro modello fondamentale per Fiat nel mercato brasiliano. Durante la campagna la versione Freedom viene proposta da 134.990 real con permuta. La Mobi Like, invece, passa da 85.490 a 72.490 real, anche in questo caso con possibilità di finanziamento a tasso zero.

Le promozioni riguardano anche la Fiat Pulse. La Drive 1.3 con cambio manuale parte da 99.990 real, mentre la Drive 1.3 automatica viene proposta da 109.990 real. Secondo Fiat, proprio questa configurazione diventa così il SUV automatico più economico del Brasile. La Pulse Abarth, più sportiva, parte invece da 139.990 real.

Riduzioni importanti anche per la Fastback. La T200 con pacchetto Smart Drive viene offerta da 119.990 real, mentre la Impetus Hybrid MHEV scende da 173.490 a 134.990 real. Per i clienti PcD è prevista inoltre una promozione dedicata sulla Fastback T200, proposta in contanti a 99.790 real. Le offerte del “Settembre Turbo” sono disponibili presso la rete Fiat in Brasile fino al 1° ottobre 2026 o fino a esaurimento delle unità disponibili.