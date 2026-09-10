Salone Auto Torino 2026: Jeep espone la Nuova Compass Plug-In Hybrid

In questi giorni il Salone Auto Torino 2026 domina l’informazione motoristica italiana. L’evento piemontese, giunto alla terza edizione, mette in vetrina anche la nuova Jeep Compass Plug-In Hybrid, che saprà ritagliarsi la sua dose di interesse nel pubblico.

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Questo SUV 100% Made in Italy evolve un’auto di grande successo che, dal suo debutto nel 2006, ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo. Il modello miscela tecnologia, senso dell’avventura e spirito libero. Temi molto cari al marchio di cui si fregia.

Della filosofia aziendale la nuova Jeep Compass Plug-In Hybrid evolve i contenuti, orientandoli verso l’elettrificazione, preservando però le tradizionali prestazioni su ogni tipo di terreno. La vettura sarà offerta alla visione degli ospiti in piazza Castello, dall’11 al 13 settembre. Una location nel cuore del capoluogo e a breve distanza dal suo salotto buono.

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Come scritto a più riprese, il Salone Auto Torino 2026 trasformerà il centro della città sabauda in un grande palcoscenico dedicato all’automobile, con 47 case, novità di prodotto, anteprime, esposizioni e test drive. L’evento, col suo taglio open-air, crea un rapporto diretto coi visitatori e arricchisce la tela espositiva con scorci ambientali incantevoli, resi possibili dalle nobili architetture urbane.

In questa cornice non poteva mancare Jeep, con la sua nuova Compass Plug-In Hybrid, disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi: un vero prodotto del Belpaese. Questo SUV proietta i valori del brand nella modernità, custodendo le solite e invidiabili capacità off-road.

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Il design deciso e immediatamente riconoscibile porta in dote gli elementi distintivi del DNA Jeep, a partire dall’iconica griglia a sette feritoie. Fra le soluzioni tecnologiche avanzate merita di essere menzionata la motorizzazione ibrida, sintesi ideale tra prestazioni, efficienza e piacere di guida.

Grazie all’integrazione tra unità elettrica e motore termico e al sistema di trazione Selec-Terrain, Compass Plug-In Hybrid offre una mobilità adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi più lunghi, mantenendo intatte le capacità e la personalità che ne hanno fatto uno dei modelli più apprezzati della gamma Jeep.

Il cuore da 1.6 litri, abbinato alla componente alla spina, mette sul piatto una potenza massima di 225 cavalli. Notevole l’autonomia promessa, che può raggiungere i 1.000 chilometri. Sorprende, per una vettura del genere, il livello di comfort garantito a bordo. Qui il conducente e i suoi passeggeri ricevono le coccole che servono, per rendere più gradevoli le trasferte.

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Il Salone Auto Torino 2026 arriva in un momento particolarmente positivo per il brand Jeep in Italia, con Avenger che ha siglato delle performance commerciali straordinarie fra i SUV nel mese di agosto.

La casa statunitense, in quota Stellantis, ha scelto la rassegna piemontese per dare al pubblico l’importante occasione di scoprire da vicino la Nuova Compass Plug-In Hybrid. Un modo per far conoscere l’evoluzione di un modello che continua a essere un punto di riferimento nel segmento degli Sport Utility Vehicle.

Fonte | Stellantis