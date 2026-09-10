Citroën all’IAA Transportation 2026 con il Berlingo Van First in anteprima mondiale

Citroën ha scelto l’IAA Transportation 2026 di Hannover per svelare, in anteprima mondiale, il Berlingo Van First. Non stupisce la scelta dell’evento tedesco, in programma dal 15 al 20 settembre, perché è uno dei principali su scala europea fra quelli dedicati ai veicoli commerciali.

Advertisement

L’opera del “double chevron” messa in vetrina nella cornice della Bassa Sassonia si propone all’attenzione del pubblico come una nuova versione più moderna, accessibile e ingegnosa, progettata intorno alle esigenze concrete dei professionisti. Nel padiglione 13 gli ospiti avranno la possibilità di scoprirne i dettagli.

Si tratta di un mezzo di lavoro, che rinnova un patto d’onore con chi la strada la mangia per mestiere. Qui non ci sono inutili fronzoli: siamo al cospetto di un veicolo improntato all’essenzialità intelligente. La Citroën Berlingo Van First si pone come discendente spirituale della gloriosa e spartana 2CV Fourgonnette che motorizzò i campi e le botteghe d’Europa. Il modello punta ai professionisti, con l’obiettivo di assecondarli al meglio nelle loro esigenze quotidiane.

Advertisement

La plancia si rifà il look, elevandosi ad elemento estetico distintivo di un abitacolo flessibile, adatto alle esigenze di trasporto dei nostri giorni. Grazie al Flexiseat, il sedile del passeggero si ripiega come un origami per inghiottire fino a mezzo metro cubo extra di carico, mentre l’ingegnoso Modutable (opzionale) trasforma il sedile in una scrivania nomade dove stilare fatture o addentare un panino tra una consegna e l’altra.

Foto Stellantis

Diverse le opzioni propulsive offerte per la Citroën Berlingo Van First: ci sono il motore elettrico da 136 cavalli capace di 270 chilometri di autonomia a zero emissioni locali, i collaudati diesel HDi 100 e 130, l’unità a benzina da 110 cavalli. Atteso per il 2027 l’arrivo della variante mild hybrid. Così la gamma sarà completa.

Advertisement

Il volume di carico della vettura in esame oscilla tra i 3,3 e i 4,4 metri cubi, con una portata che tocca la tonnellata. Accanto alla Berlingo First Van, portata in anteprima mondiale, sarà esposto da Citroën, nella tela dell’IAA Transportation 2026 di Hannover, il Jumper L3 Doppia Cabina, vestito con un abito da lavoro sartoriale, per il cassone ribaltabile trilaterale griffato CustomFit.

Con la sua presenza, il marchio del “double chevron” porta in Germania non solo dei veicoli commerciali, ma il rispetto antico per chi svolge lavori logistici faticosi. Da oltre 100 anni, la casa automobilistica francese è al fianco dei professionisti, aiutandoli a soddisfare i propri clienti e a sviluppare le loro attività.

Advertisement

Citroën dimostra ancora una volta questo impegno partecipando all’IAA Transportation 2026. Qui proporrà alla visione del pubblico alcuni modelli di una gamma che è in grado di rispondere a tutte le esigenze professionali, dalla C3 Van al Jumper. Le lunghezze dei veicoli dell’attuale line-up produttiva a vocazione commerciale variano da 4,01 a 6,36 metri e i volumi di carico da 1,22 sino a 17 metri cubi. Le opzioni di motorizzazione spaziano dalle versioni termiche a quelle elettriche.

Foto Stellantis Foto Stellantis Foto Stellantis Foto Stellantis

Fonte | Stellantis