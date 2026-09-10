Fiat Grande Panda premiata nel Regno Unito: è la migliore auto piccola ai RAC New Car Awards 2026

Fiat Grande Panda porta a casa un altro premio. Nel Regno Unito la nuova compatta del marchio torinese è stata eletta Migliore Auto Piccola ai RAC New Car Awards 2026, riuscendo a mettersi alle spalle diverse rivali in uno dei segmenti più affollati del mercato. A valutarla è stato il team editoriale del RAC, che ha analizzato la vettura sotto diversi aspetti, dalla praticità ai costi di gestione.

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Fiat Grande Panda premiata per praticità, prezzo e facilità d’uso

Grande Panda è stata messa alla prova tenendo conto di sette criteri: rapporto qualità-prezzo, costi di gestione, sicurezza, praticità, comfort, comportamento su strada, interni, tecnologia e prestazioni. Alla fine è stata proprio la Fiat a convincere maggiormente la giuria, grazie a un insieme di caratteristiche che puntano soprattutto sulla semplicità e sull’uso quotidiano.

A pesare sul risultato è stato anche il design. La Grande Panda è nata al Centro Stile FIAT di Torino e richiama in diversi dettagli la Panda degli anni Ottanta, senza però cercare di copiarla. Le forme squadrate, i gruppi ottici a LED con effetto pixel e alcune soluzioni dell’abitacolo le danno un aspetto immediatamente riconoscibile.

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Nel Regno Unito la gamma comprende già due motorizzazioni elettrificate. La versione completamente elettrica utilizza una batteria da 44 kWh e un motore da 113 CV, con un’autonomia WLTP dichiarata di circa 320 chilometri. C’è poi la Hybrid con motore 1.2 tre cilindri da 110 CV, sistema a 48 volt e cambio automatico eDCT a sei rapporti.

Dan Powell, redattore di RAC Drive, ha spiegato che tra gli aspetti più apprezzati ci sono proprio il carattere della vettura, il design degli interni, i bassi costi di gestione e una guida piacevole. Tutto questo, secondo la giuria, si abbina bene a un prezzo che resta competitivo rispetto a molte concorrenti.

Il riconoscimento è stato accolto con soddisfazione anche da FIAT UK. Kris Cholmondeley ha sottolineato come Grande Panda riesca a mettere insieme stile, praticità e convenienza, elementi che ne stanno aumentando l’interesse anche tra le famiglie.

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In Gran Bretagna la Grande Panda Hybrid parte da 19.995 sterline, mentre l’elettrica viene proposta da 20.995 sterline. Più avanti arriverà anche una versione a benzina, con tutti i dettagli che saranno comunicati prima dell’apertura degli ordini prevista in autunno.