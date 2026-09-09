Fiat Ducato Diesel, a settembre 2026 sconto di 9.550 euro e 59 rate da 189 euro

Fiat Professional prova a rendere più invitante il Ducato con una promozione valida fino al 30 settembre 2026. L’offerta riguarda il Ducato Furgone Lastrato 30 L2H1 con motore 2.2 Diesel da 120 CV e cambio manuale, che passa da 34.250 a 24.700 euro. In pratica lo sconto arriva a 9.550 euro, con importi indicati al netto dell’IVA. La proposta è riservata ai titolari di Partita IVA e riguarda soltanto i veicoli disponibili in pronta consegna.

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Fiat Ducato a settembre con 9.550 euro di sconto

Per chi non vuole acquistarlo subito, c’è anche la formula Evolease. Si parte con un primo canone anticipato di 5.202 euro, poi ci sono 59 canoni mensili da 189 euro. Alla fine dei 60 mesi resta un valore di riscatto di 14.796 euro. Il TAN è fisso al 4,99 per cento, mentre il TAEG sale al 6,99 per cento.

Dentro i 189 euro mensili sono comprese anche le spese di gestione e il servizio Identicar per i primi dodici mesi. L’importo totale del credito è di 20.059,45 euro, mentre gli interessi complessivi arrivano a 4.367,12 euro.

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Per ottenere il prezzo promozionale serve però una permuta oppure la rottamazione di un veicolo usato. L’offerta non si può sommare ad altre iniziative ed è valida per i contratti firmati entro la fine di settembre. Chi alla scadenza decidesse di restituire o sostituire il mezzo deve inoltre tenere conto del limite di 100.000 km. Oltre questa soglia è previsto un costo di 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Il taglio di 9.550 euro rispetto al listino porta quindi il Ducato sotto quota 25 mila euro, una cifra che può risultare interessante soprattutto per professionisti e aziende che cercano un furgone diesel tradizionale, con una formula di leasing piuttosto lunga e una rata mensile contenuta.

Il Ducato, del resto, continua a essere uno dei punti di forza di Fiat Professional sul mercato italiano. Nei primi otto mesi del 2026 ha raggiunto 12.320 immatricolazioni, confermandosi il furgone più venduto nel Paese. Anche ad agosto è rimasto tra i van più richiesti, mentre Fiat Professional ha chiuso il mese con 2.262 immatricolazioni e una quota del 27,1 per cento.