Opel Astra, maxi sconti a settembre 2026: Hybrid e diesel da 23.450 euro e rate da 189 euro

Opel rinnova a settembre 2026 le offerte sulla nuova Astra, mettendo sul tavolo condizioni interessanti soprattutto per chi guarda alla Hybrid oppure al diesel. La versione Astra Hybrid 145 CV Edition viene proposta a 23.450 euro, esclusi gli oneri finanziari, mentre per la Diesel 130 CV servono 500 euro in più. Entrambe possono essere acquistate con rate da 189 euro al mese e, dettaglio non secondario, la prima rata è prevista soltanto a dicembre 2026.

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Opel Astra: a settembre 2026 da 23.450 euro

Per la Opel Astra Hybrid Edition 1.2 da 145 CV con cambio automatico la formula Scelta Opel prevede un anticipo di 6.712 euro, seguito da 33 rate mensili da 189 euro. La rata finale ammonta a 15.288,70 euro, con TAN fisso del 7,99 per cento e TAEG del 10,44 per cento. Servono permuta o rottamazione e la vettura deve essere in pronta consegna. L’offerta scade il 30 settembre.

Quasi identiche le condizioni per la Astra Diesel Edition da 130 CV automatica, proposta a 23.950 euro. Le rate sono sempre 33 da 189 euro, ma l’anticipo scende a 6.090 euro e la maxi rata conclusiva sale a 16.713,85 euro. TAN al 7,99 per cento e TAEG al 10,29 per cento.

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Più costosa, inevitabilmente, la Astra Plug-in Hybrid da 195 CV. Il prezzo promozionale è di 29.250 euro, con anticipo di 8.179 euro, 33 rate da 299 euro e rata finale di 16.719,25 euro. Anche qui la prima rata arriverà a dicembre.

Per chi vuole eliminare completamente benzina e diesel c’è infine Opel Astra Electric, con batteria da 54 kWh e motore da 156 CV. La proposta Opel Blitz parte da 349 euro al mese per 35 canoni, dopo un primo canone anticipato di 10.551 euro. Il valore di riscatto è di 16.571 euro, con TAN del 2,99 per cento e TAEG del 4,49 per cento. Sul fronte delle vendite segnaliamo che la vettura in Italia rimane fuori dalla top ten delle berline più vendute sia ad agosto che in tutto il 2026.