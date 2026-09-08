Citroën C5 Aircross, settembre 2026 porta nuove offerte: Hybrid, Plug-in ed elettrica da 249 euro al mese

Citroën rinnova anche a settembre 2026 le promozioni dedicate alla nuova C5 Aircross, puntando su una formula semplice da comunicare: 249 euro al mese per tutte e tre le principali motorizzazioni. Hybrid, Plug-in Hybrid oppure completamente elettrica, la rata resta quindi la stessa, mentre cambiano anticipo, importo finale e condizioni del finanziamento. Le offerte rimangono valide fino al 30 settembre 2026 e permettono di scegliere tra livelli di elettrificazione molto diversi senza modificare l’importo mensile.

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Citroën C5 Aircross: tre versioni in offerta a settembre 2026

La proposta con l’anticipo più contenuto riguarda la Citroën C5 Aircross Hybrid 145 CV Automatico YOU. Sono previste 35 rate da 249 euro, con un anticipo di 4.254 euro e una rata finale da 21.438 euro. Il TAN fisso è del 5,49 per cento, mentre il TAEG è del 7,08 per cento.

Chi vuole invece sfruttare maggiormente la guida in elettrico può guardare alla C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 CV Automatico PLUS. Anche qui troviamo 35 rate da 249 euro, ma l’anticipo sale a 8.175 euro. La rata finale è di 24.478 euro, con TAN al 5,49 per cento e TAEG al 6,92 per cento.

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La terza possibilità è la Citroën ë-C5 Aircross da 210 CV Automatico YOU, completamente elettrica. In questo caso la formula è un leasing con 35 canoni da 249 euro, primo canone anticipato di 11.507 euro e valore di riscatto fissato a 21.719 euro. Il TAN rimane al 5,49 per cento, mentre il TAEG è del 7 per cento.

La nuova generazione della C5 Aircross è diventata uno dei modelli più importanti nella rinnovata gamma Citroën. Il SUV francese punta soprattutto su spazio, comfort e scelta delle motorizzazioni, offrendo nello stesso modello soluzioni adatte sia a chi non vuole ancora ricaricare l’auto alla presa sia a chi è pronto a passare completamente all’elettrico.

Sul fronte commerciale, agosto 2026 è stato un mese positivo soprattutto per Citroën nel suo complesso. Secondo i dati Dataforce diffusi dal marchio, in Italia la quota è salita al 3,6 per cento, con una crescita dei volumi del 7 per cento rispetto ad agosto 2025. Limitando l’analisi alle sole autovetture, l’incremento dei volumi arriva addirittura all’11 per cento.

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Per la C5 Aircross Citroën non ha pubblicato nel consuntivo di agosto un numero preciso di immatricolazioni, ma il modello aveva già mostrato segnali di crescita durante il 2026. A luglio, per esempio, la sua quota nel segmento era aumentata di 0,2 punti rispetto a giugno, mentre la versione Plug-in Hybrid aveva guadagnato 0,7 punti.

In un mercato italiano che nei primi otto mesi del 2026 è cresciuto complessivamente dell’8,5 per cento, la nuova C5 Aircross sta quindi cercando di ritagliarsi più spazio proprio attraverso una gamma fortemente elettrificata e promozioni aggressive.