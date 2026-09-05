Alfa Romeo Brera torna a far sognare in questa nuova interpretazione

Alfa Romeo Brera è una di quelle auto che non sono mai sparite davvero dalla testa degli appassionati. È fuori produzione da parecchio tempo, ma basta vedere un render ben fatto per tornare subito a parlarne. Questa volta ci ha pensato il creatore digitale Kit-Core che ha immaginato una Brera moderna, più larga, più aggressiva e con uno stile aggiornato. Naturalmente non c’è nulla di ufficiale: si tratta solo di una mera ipotesi digitale, ma alcuni richiami alla Brera originale si vedono subito.

Alfa Romeo Brera torna protagonista in un nuovo render

La Brera originale è stata prodotta dal 2005 al 2010 insieme alla Spider. Il progetto portava la firma di Giorgetto Giugiaro per Italdesign e condivideva la base tecnica con Alfa Romeo 159. Quello che la distingueva era soprattutto la linea: tre porte, tetto basso, proporzioni compatte e un posteriore molto particolare. Non era una sportiva pura, ma aveva comunque una presenza che ancora oggi la rende facilmente riconoscibile.

Kit-Core aveva già provato in passato a immaginare una Brera dei giorni nostri, ma questa nuova versione cambia parecchio. Le proporzioni sono più estreme, la carrozzeria è molto larga e il profilo appare più vicino a quello di una sportiva moderna. Rimane però quell’impostazione da coupé compatta che richiama subito il modello originale.

Davanti troviamo lo Scudetto Alfa Romeo, che continua a dominare il frontale, mentre ai lati compaiono prese d’aria molto grandi. I fari sono completamente diversi rispetto a quelli della vecchia Brera e utilizzano tre elementi a LED. Anche il cofano appare più lungo e scolpito, mentre i cerchi scuri contribuiscono a dare alla vettura un aspetto decisamente più cattivo.

Dietro il cambiamento è ancora più evidente. Il lunotto è piccolo, il tetto termina con uno spoiler piuttosto marcato e il paraurti integra un grande diffusore. Al centro compare anche un terminale di scarico triangolare, dettaglio che fa pensare a una possibile motorizzazione termica o ibrida. I fanali a LED completano un posteriore molto largo e piantato a terra.

Questa Brera virtuale sembra quindi meno elegante rispetto al modello del passato e molto più orientata verso un’immagine sportiva. Il render prova a mantenere il carattere della vecchia coupé, ma lo porta in una direzione più moderna e aggressiva. Per adesso, però, resta soltanto fantasia: Alfa Romeo non ha annunciato alcun ritorno della Brera e non risultano progetti ufficiali legati a questo nome.