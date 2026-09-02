Opel e Stellantis investono ancora a Rüsselsheim: il nuovo grEEn-campus prende forma

Il nuovo grEEn-campus di Rüsselsheim sta entrando nella fase in cui il progetto comincia a vedersi davvero. Opel, Stellantis Germany e VGP hanno celebrato il completamento della struttura portante del complesso che ospiterà la sede globale di Opel e il quartier generale tedesco di Stellantis. Gran parte dei lavori strutturali è quindi conclusa e il cantiere passerà progressivamente agli interni. Se non ci saranno ritardi, tutto dovrebbe essere pronto nella seconda metà del 2027.

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Il nuovo quartier generale Opel prende forma a Rüsselsheim

Il campus sta nascendo lungo Mainzer Straße, su un’area di 114.000 metri quadrati. Si tratta di uno spazio strettamente legato alla storia industriale di Opel e che nei prossimi anni cambierà volto, concentrando nello stesso sito uffici, ricerca, sviluppo e design.

La parte amministrativa occuperà circa 23.000 metri quadrati e ospiterà la sede centrale di Opel e quella di Stellantis Germany. Altri 36.000 metri quadrati saranno riservati a ricerca e sviluppo, insieme al nuovo centro di design. Il resto dell’area comprenderà, tra le altre cose, un parcheggio di circa 55.000 metri quadrati.

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Ed è proprio nella zona dedicata a ricerca e design che prenderanno forma i futuri modelli Opel. L’idea è avere nello stesso campus chi lavora alla progettazione delle auto, chi si occupa dello sviluppo tecnico e una parte importante della gestione del marchio. Gli spazi saranno organizzati in maniera più flessibile rispetto agli uffici tradizionali, con ambienti pensati per facilitare il lavoro tra gruppi diversi.

Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall e amministratore delegato di Stellantis Germany, ha collegato direttamente il progetto al Future Plan Germany. Per il gruppo, quindi, Rüsselsheim continuerà ad avere un ruolo centrale anche dopo la trasformazione dell’area.

Una parte consistente del lavoro riguarda anche il consumo di energia. Opel, Stellantis e VGP vogliono ottenere per l’intero campus la certificazione DGNB Gold. Per farlo si stanno utilizzando materiali scelti anche in base all’impatto ambientale e soluzioni studiate per ridurre i consumi degli edifici.

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Sul tetto sarà installato un impianto fotovoltaico abbinato a superfici verdi. La vegetazione aiuterà a limitare il calore nei mesi estivi e contribuirà a migliorare il microclima della zona.

Sotto il futuro parcheggio verrà invece realizzato un grande impianto geotermico, descritto come uno dei più grandi presenti in Germania. Il sistema sfrutterà il terreno per accumulare energia termica e lavorerà insieme a pompe di calore ad alta efficienza, utilizzate sia per il riscaldamento sia per il raffreddamento degli edifici. Parte dell’elettricità necessaria arriverà direttamente dai pannelli fotovoltaici installati sul campus.

Alla cerimonia ha partecipato anche Patrick Burghardt, sindaco di Rüsselsheim, che ha ricordato quanto un investimento di questo tipo pesi in una fase complicata per l’industria automobilistica tedesca. Il grEEn-campus rientra anche nell’iniziativa “Made for Germany” e, una volta completato, diventerà uno dei principali punti di riferimento di Opel e Stellantis in Germania, soprattutto per sviluppo, design e gestione delle attività del gruppo.