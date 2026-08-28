Erede Alfa Romeo Tonale, il SUV del 2027 prende forma in un nuovo render: ecco cosa sappiamo davvero

Come sarà l’erede Alfa Romeo Tonale? Per scoprirlo davvero bisognerà aspettare ancora più di un anno, ma nel frattempo continuano a moltiplicarsi le interpretazioni sul futuro SUV del Biscione. L’ultima arriva da Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente che nelle scorse ore ha pubblicato sui social una serie di render realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

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Erede Alfa Romeo Tonale: il render immagina un SUV molto più aggressivo

Ciampi ha scelto una strada decisamente sportiva. Il SUV appare basso e largo, quasi più vicino a una crossover ad alte prestazioni che a una classica sport utility. Davanti domina un enorme Scudetto Alfa Romeo, accompagnato da fari sottilissimi e da prese d’aria molto pronunciate. Di profilo spiccano il cofano lungo, la linea del tetto filante e i grandi cerchi dal disegno tipicamente Alfa. Dietro, invece, troviamo una firma luminosa molto sottile che attraversa quasi tutta la coda, un vistoso estrattore e due grandi terminali di scarico.

Naturalmente la vettura definitiva potrebbe essere parecchio diversa. Di ufficiale, sul design, Alfa Romeo ha mostrato finora soltanto un piccolo dettaglio della parte posteriore. Sappiamo però che il progetto è stato affidato al Centro Stile Alfa Romeo di Torino e che il modello sarà presentato nel quarto trimestre del 2027.

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Quella che oggi chiamiamo erede della Tonale potrebbe anche non mantenere il nome Tonale. Alfa Romeo continua infatti a definirla semplicemente “nuovo C-SUV”. Quello che invece è certo è il cambio completo di base tecnica: la vettura nascerà sulla piattaforma STLA Medium e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, lasciando quindi Pomigliano, dove viene costruita l’attuale Tonale.

Anche le dimensioni non sono state ancora comunicate. Alcune indiscrezioni indicano una lunghezza attorno o superiore ai 4,6 metri, quindi leggermente maggiore rispetto ai circa 4,53 metri della Tonale attuale. È però un dato da prendere ancora con cautela, perché Alfa Romeo non ha fornito misure ufficiali.

Lo stesso discorso vale per i motori. Stellantis ha confermato soltanto una gamma multi-energia. La STLA Medium permetterà quindi ad Alfa Romeo di non puntare esclusivamente sull’elettrico: sono attese versioni ibride e a batteria, mentre configurazioni, potenze e l’eventuale presenza di una Quadrifoglio non sono ancora state ufficializzate. Tra le ipotesi circolate figurano anche un sistema elettrico a 800 Volt e batterie LFP, ma per il momento restano indiscrezioni.

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Nessuna indicazione ufficiale nemmeno sui prezzi. L’attuale Tonale parte oggi da circa 40 mila euro di listino e appare difficile immaginare che la sua erede possa posizionarsi molto più in basso, soprattutto considerando piattaforma, tecnologia e ambizioni premium del progetto.

Il nuovo C-SUV sarà comunque soltanto uno dei tasselli della futura Alfa Romeo prevista dal piano FaSTLAne 2030. Junior continuerà a rappresentare il modello di volume e verrà aggiornata durante il suo ciclo di vita; arriverà inoltre una nuova hatchback di segmento C su STLA One, pensata idealmente nel solco di 147 e Giulietta. Stellantis sta poi studiando nuove soluzioni per continuare a presidiare il segmento D oggi occupato da Giulia e Stelvio e ha confermato anche un nuovo progetto esclusivo firmato BOTTEGAFUORISERIE.