DS N°7 arriva nei DS Store e punta tutto sul silenzio: in Francia al via la nuova campagna

La DS N°7 comincia adesso a farsi vedere davvero nelle concessionarie. Dopo la presentazione e l’apertura degli ordini, il nuovo SUV di DS Automobiles sta arrivando nei DS Store francesi e il marchio ha deciso di accompagnare questo passaggio con una campagna pubblicitaria tutta giocata su un’idea molto semplice: fuori c’è il caos, dentro si sta in pace.

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Dal 30 agosto parte infatti “Metti a tacere il mondo”, uno spot che evita di parlare subito di potenza, autonomia o tecnologia e prova invece a raccontare una sensazione. Quella di chi entra in auto, chiude la portiera e per qualche minuto lascia fuori traffico, rumori e confusione.

DS N°7 arriva nei DS Store e fa del silenzio uno dei suoi punti di forza

La scena è costruita proprio attorno a questo contrasto. Il protagonista si muove in una città rumorosa e frenetica, poi sale sulla DS N°7 e tutto cambia. Quello che succede fuori continua a esistere, ma sembra quasi non riguardarlo più.

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Per rendere l’idea DS ha utilizzato dei mimi, che rappresentano il trambusto della città senza produrre alcun suono. Una trovata semplice, quasi ironica, accompagnata da un remix di “It’s Oh So Quiet” di Björk. Difficile trovare un brano più adatto, visto che tutta la canzone è costruita proprio sul continuo passaggio dalla calma al rumore.

Sulla N°7 il comfort non deve essere soltanto una questione di sedili morbidi o di materiali belli da vedere e da toccare. Il marchio ha lavorato molto anche sull’isolamento dell’abitacolo e sul modo in cui la vettura filtra quello che arriva dalla strada, cercando di creare un ambiente rilassante soprattutto quando si passa molto tempo al volante.

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Bastien Schupp, direttore Marketing e Comunicazione di DS Automobiles, considera l’arrivo della N°7 nei DS Store “un momento particolarmente importante”. Ma c’è soprattutto un’altra frase che fa capire quanto il marchio creda in questo modello: secondo Schupp la N°7 è “destinata a diventare il nuovo best-seller del marchio”.

Non sorprende quindi che DS abbia preparato una campagna piuttosto ampia. Lo spot passerà in televisione e sul web, ma sarà accompagnato anche da pubblicità sulla stampa, sui canali digitali e sui social. L’obiettivo è far conoscere la vettura proprio nel momento in cui comincia ad arrivare fisicamente nei punti vendita.

E chi vuole provarla non dovrà aspettare il Salone dell’Auto di Parigi di ottobre. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, i DS Store francesi ospiteranno le DS EXPERIENCES, tre giornate durante le quali sarà possibile salire a bordo della N°7, vedere da vicino materiali e allestimenti, confrontare le diverse versioni e fare un test drive.

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La gamma prevede sia motorizzazioni completamente elettriche E-TENSE, con un’autonomia WLTP dichiarata fino a 740 km, sia versioni ibride. Tra le tecnologie disponibili ci sono DS DRIVE ASSIST 2.0, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS PIXELVISION e DS NIGHT VISION, tutti sistemi con cui DS prova a spingere ancora di più su quel mix di comfort e tecnologia che vuole diventare uno dei tratti distintivi della N°7.