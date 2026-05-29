Nuova Jeep Renegade: addio Italia, ecco dove sarà prodotto il SUV

La Nuova Jeep Renegade potrebbe nascere lontano dall’Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, Stellantis starebbe valutando la produzione della prossima generazione del SUV compatto nello stabilimento di Tychy, in Polonia, lo stesso impianto dove oggi viene assemblata anche l’Alfa Romeo Junior. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un passaggio importante per uno dei modelli più riconoscibili della gamma Jeep, finora fortemente legato alla produzione italiana.

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Il tema centrale è quello dei costi industriali. Mentre le future Fiat Pandina e 500 continueranno a essere realizzate in Italia, per Jeep il gruppo avrebbe in mente una strategia diversa. La fabbrica polacca di Tychy, già pienamente inserita nei piani produttivi Stellantis, potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento europeo per la Nuova Jeep Renegade.

Un possibile indizio è arrivato durante l’Investor Day 2026, quando il CEO Antonio Filosa ha mostrato una slide con un misterioso modello Jeep. Per molti osservatori potrebbe trattarsi proprio della Nuova Jeep Renegade, destinata ad avere un ruolo significativo nel programma FaSTLAne 2030.

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Il debutto potrebbe avvenire già nel 2027, anche se al momento mancano conferme ufficiali. In passato si era parlato anche di una possibile produzione italiana, ma la necessità di contenere i costi avrebbe spostato l’attenzione verso la Polonia. Tychy, in questo senso, appare una soluzione industrialmente credibile.

Sul piano tecnico, la nuova generazione dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA One, con una gamma di motorizzazioni articolata: mild hybrid, full hybrid e full electric. Una scelta pensata per intercettare pubblici diversi e accompagnare la transizione elettrica senza rinunciare alle versioni più accessibili.

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Dal punto di vista stilistico, i render circolati immaginano un SUV più muscoloso e moderno, con proporzioni vicine alla Compass, frontale alto, fari sottili e le classiche sette feritoie Jeep reinterpretate in chiave contemporanea. Il DNA del marchio resterebbe riconoscibile, ma con un’impostazione più tecnologica e urbana.

Dopo l’uscita di scena da Melfi, la nuova Jeep Renegade continuerà comunque a essere prodotta e venduta in Brasile. Per l’Europa, invece, il futuro sembra guardare sempre più verso Tychy. Una scelta che potrebbe pesare nel dibattito sull’industria automobilistica italiana, soprattutto se la Nuova Jeep Renegade dovesse davvero lasciare definitivamente il nostro Paese.