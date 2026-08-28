Stellantis rafforza la sicurezza a Detroit: 55 nuove telecamere e oltre 100 luci verdi attorno agli stabilimenti

Stellantis rafforza la propria presenza a Detroit anche fuori dai cancelli degli stabilimenti. Il gruppo è infatti diventato la prima casa automobilistica ad aderire a Project Green Light Detroit, il programma che mette in rete telecamere ad alta definizione, illuminazione dedicata e monitoraggio in tempo reale per aiutare la polizia a controllare meglio alcune aree della città. L’iniziativa coinvolge già più di 550 attività e organizzazioni locali e ora arriva anche attorno a uno dei principali poli industriali di Stellantis.

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Stellantis porta Project Green Light attorno ai suoi stabilimenti di Detroit

Il primo passo riguarda il Detroit Assembly Complex – Jefferson, dove sono state installate 55 telecamere esterne ad alta definizione e oltre 100 luci verdi lampeggianti lungo il perimetro dello stabilimento e nelle aree utilizzate per la spedizione dei veicoli.

Il sistema sarà collegato direttamente alla rete di Project Green Light. In questo modo, in caso di problemi, le forze dell’ordine potranno avere accesso più rapidamente alle immagini delle zone attorno all’impianto e intervenire con maggiori informazioni a disposizione.

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Stellantis ha già deciso di allargare il progetto anche al Detroit Assembly Complex – Mack nel corso del quarto trimestre, quindi l’iniziativa non resterà limitata a un solo sito.

“La sicurezza va oltre i cancelli del nostro stabilimento”, ha spiegato Tony Cenci, responsabile della sicurezza degli impianti di assemblaggio statunitensi di Stellantis. Il riferimento è anche ai quartieri che circondano le fabbriche, dove ogni giorno si muovono dipendenti, famiglie e studenti. Diverse scuole pubbliche si trovano infatti nelle vicinanze degli stabilimenti e l’attivazione del sistema coincide proprio con il ritorno in classe.

Anche il Dipartimento di Polizia di Detroit considera importante l’ingresso di Stellantis nel progetto. Il vice capo Mark Bliss ha sottolineato come la sicurezza della città non possa dipendere soltanto dalle forze dell’ordine, ma richieda il coinvolgimento di chi vive e lavora sul territorio, dalle piccole attività fino alle grandi aziende.

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E nel caso di Stellantis parliamo di una presenza davvero importante. Il Detroit Assembly Complex, considerando Jefferson, Mack e i relativi piazzali, si estende per circa 749 acri, una superficie enorme all’interno dell’area urbana.

Ogni giorno dagli stabilimenti passano oltre 8.000 persone tra dipendenti, fornitori, appaltatori e visitatori. È qui che vengono costruiti modelli come Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee L e Dodge Durango.

Per Stellantis, quindi, l’obiettivo è estendere il controllo anche alle strade e alle aree immediatamente circostanti, dove la presenza degli stabilimenti si intreccia ogni giorno con quella dei quartieri di Detroit.