Stellantis: il Detroit Assembly Complex è stato un importante motore economico per la città di Detroit

Secondo il Rapporto Annuale sulle Entrate della Città per il 2025, recentemente presentato al Consiglio Comunale in conformità con l’accordo di sviluppo del progetto, il Detroit Assembly Complex di Stellantis è stato un importante motore economico per la città di Detroit. Dall’inizio delle operazioni nel 2020, il progetto ha generato quasi 64 milioni di dollari di entrate per la città, superando i 57,4 milioni di dollari previsti dall’accordo di sviluppo.

Dall’inizio delle operazioni nel 2020, lo stabilimento di Stellantis ha generato quasi 64 milioni di dollari di entrate per la città

Il progetto ha portato vantaggi significativi alla città e alla comunità circostante attraverso diverse iniziative. Per esempio, ha coinvolto numerosi appaltatori di Detroit nella costruzione dell’impianto Mack, completato in tempi record. Inoltre, ha offerto opportunità di lavoro a migliaia di residenti di Detroit, in collaborazione con il programma Detroit at Work, sia nello stabilimento che in altre strutture Stellantis nel sud-est del Michigan. Un’altra iniziativa importante è stata la realizzazione del programma Community Benefits e la creazione dell’Advanced Manufacturing Academy presso la Southeastern High School, il tutto in collaborazione con il Detroit Public Schools Community District, di cui Stellantis è particolarmente orgogliosa. Infine, in partenariato con lo Stato del Michigan, la città e Invest Detroit, sono stati destinati oltre 5 milioni di dollari per migliorare le abitazioni dei residenti della zona.

Nel 2019, Stellantis (allora FCA) annunciò che avrebbe investito 2,5 miliardi di dollari per convertire l’ex Mack Avenue Engine Complex in un nuovo impianto di assemblaggio e riattrezzare lo stabilimento di Jefferson North Assembly per supportare la produzione della Jeep Grand Cherokee di nuova generazione, nonché di un nuovissimo SUV Jeep full-size a tre file e di modelli ibridi plug-in (PHEV). Quando il nuovo stabilimento fu inaugurato alla fine del 2020, fu il primo nuovo impianto di assemblaggio a Detroit in 30 anni.